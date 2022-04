Tommy St. Jago wacht opnieuw een maandenlange revalidatie. De verdediger van FC Utrecht heeft zondag een zware knieblessure opgelopen en moet geopereerd worden, laat zijn club dinsdag weten.

De 22-jarige St. Jago viel zondag in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord uit nadat hij ongelukkig was terechtgekomen na een duel. Hij moest per brancard van het veld en er werd direct gevreesd voor een ernstige blessure.

Dat die angst terecht was, bleek dinsdag uit de MRI-scan. Er kwam een zware knieblessure aan het licht, die een operatie vereist. Die ingreep wordt op korte termijn uitgevoerd, daarna wacht een maandenlange revalidatie.

Voor St. Jago is het al zijn tweede zware knieblessure dit seizoen. Daardoor kwam hij dit voetbaljaar pas tot drie wedstrijden in de hoofdmacht en vijf duels bij Jong FC Utrecht.

"Natuurlijk overheerst op dit moment bij mij de ontgoocheling omdat ik de komende maanden niet kan doen wat ik zo graag wil doen: voetballen bij FC Utrecht", zegt St. Jago op de clubsite. "Ik weet wat me nu te wachten staat en ik ga er alles aan doen om weer fysiek en mentaal sterker uit dit nieuwe revalidatietraject te komen."