Arnaut Danjuma kijkt uit naar de duels met Virgil van Dijk tijdens de ontmoetingen met Liverpool in de halve finales van de Champions League. De aanvaller van Villarreal vindt het extra mooi dat hij zich met zijn ploeggenoot bij Oranje kan meten.

"Je wil altijd op het allerhoogste niveau uitkomen, maar spelen tegen Virgil maakt het nog wat specialer", zegt de 25-jarige Danjuma in gesprek met ESPN. "Hij is mijn captain bij Oranje. Er zijn geen verdedigers van een hoger niveau dan Virgil. Ik kijk ernaar uit om tegen iemand met die kwaliteiten te spelen."

Van Dijk kan met Liverpool nog vier prijzen winnen dit seizoen, maar ook Danjuma is bezig aan een sterk seizoen. De aanvaller scoorde deze Champions League-campagne zes keer en is topscorer aller tijden van Villarreal in het miljoenenbal. In La Liga trof Danjuma tot dusver tien keer doel dit seizoen.

"Ik wil me meten met de top van de wereld en dat gaat tot nu toe goed. Ik denk dat ik met mijn statistieken heb bewezen dat ik de nodige schade kan aanrichten. Het is zaak om me te blijven bewijzen en consistent te presteren", aldus zesvoudig international Danjuma.

81 Danjuma bezorgt Villarreal droomstart tegen Bayern München

'Het verrassingselement is weg'

Villarreal is tot dusver bezig aan een uitstekend seizoen in de Champions League. Na de tweede plek in een groep met Manchester United, Atalanta en Young Boys rekenden de Spanjaarden in de knock-outfase af met achtereenvolgens Juventus en favoriet Bayern München.

"Het verrassingselement is nu weg", weet trainer Unai Emery. "Liverpool is ook nog eens van een andere orde dan Juventus en Bayern München. We zullen een nog betere versie van onszelf moeten laten zien, individueel en als collectief. We gaan proberen van de opgebouwde ervaring te profiteren."

Villarreal gaat woensdag eerst op bezoek bij Liverpool en speelt zes dagen daarna de return. De winnaar neemt het in de finale op tegen Manchester City of Real Madrid, die dinsdag in het Etihad Stadium hun eerste wedstrijd spelen.