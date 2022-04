Liverpool-manager Jürgen Klopp is onder de indruk van de manier waarop Villarreal het tot de halve finales van de Champions League heeft geschopt. De Duitser denkt dat een groot deel van het succes van de Spaanse ploeg mogelijk is gemaakt door trainer Unai Emery.

"Ik heb veel respect voor Unai Emery en Villarreal. Toen ik de wedstrijden tegen Juventus en Bayern München zag, dacht ik echt: wauw! Indrukwekkend", zei Klopp dinsdag op zijn persconferentie voor het eerste halvefinaleduel met Villarreal van woensdag op Anfield.

"Unai is een door details geobsedeerde manager die zich op allerlei verschillende situaties in de wedstrijd weet voor te bereiden, en daardoor is zijn team zo goed. Hij is een coach van wereldklasse, die uitstekend werk verricht."

In La Liga gaat het Villarreal dit seizoen niet voor de wind, maar in de Champions League weten de Spanjaarden boven zichzelf uit te stijgen. Na het overtuigend gewonnen tweeluik met Juventus in de achtste finales werd ook titelfavoriet Bayern München uitgeschakeld door de ploeg van Arnaut Danjuma.

'Bayern en Juventus hebben Villarreal onderschat'

Hoewel Klopp onder de indruk is van de route die Villarreal tot dusver heeft afgelegd, denkt de Duitser dat de verrassende prestaties deels in de hand zijn gewerkt door de tegenstanders die de ploeg van Emery op weg naar de halve finales heeft geklopt.

"In de laatste wedstrijden heeft Villarreal een voordeel gehad, omdat ze misschien zijn onderschat door Juventus en Bayern. Dat zal ons niet gaan gebeuren, zeker niet na hun laatste vier wedstrijden in de Champions League. We staan tegenover een heel sterke ploeg", aldus Klopp.

De heenwedstrijd tussen Liverpool en Villarreal begint woensdag om 21.00 uur en de return is zes dagen later. De andere halve finale in de Champions League gaat tussen Manchester City en Real Madrid.