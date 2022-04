RKC Waalwijk speelt zondag in een bijzonder shirt tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie. De Brabanders dragen een tricot dat is ontworpen door een kind, om aandacht te vragen voor het initiatief Villa Pardoes.

Het ontwerp is gemaakt door de tienjarige Lianne Koskamp (zie bovenstaande foto), die een aangeboren hartafwijking heeft. Een verblijf in Villa Pardoes geeft kinderen als zij en hun gezin nieuwe energie en kracht, aldus de organisatie.

Achter op het unieke RKC-shirt staat per speler de naam van een kind dat al met zijn familie in Villa Pardoes heeft verbleven. Na de wedstrijd worden de shirts gesigneerd en geveild, waarbij de opbrengst geheel naar Villa Pardoes gaat.

Het is niet de eerste keer dat RKC in een uniek shirt op het veld verschijnt. Het is bij de Waalwijkers een traditie om rond carnaval eenmalig een speciaal ontworpen carnavalstenue te dragen.

RKC Waalwijk-FC Groningen begint zondag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De ploeg van trainer Joseph Oosting staat vijftiende in de Eredivisie en strijdt tegen degradatie.