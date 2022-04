Serdar Gözübüyük staat voor een nieuw hoogtepunt in zijn scheidsrechterscarrière. De 36-jarige Nederlander is dinsdag door de UEFA aangesteld om donderdag West Ham United-Eintracht Frankfurt in de halve finales van de Europa League te leiden.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Gözübüyük een Europese mijlpaal bereikt. De geboren Haarlemmer kreeg eerder deze maand voor het eerst een knock-outwedstrijd in de Champions League toegewezen. Hij was toen de scheidsrechter bij Liverpool-Benfica (3-3).

2 van zijn tot nu toe 22 gefloten Europa League-duels waren achtste finales. Gözübüyük werd in het op een na belangrijkste Europese clubtoernooi nog nooit vanaf de kwartfinales ingezet, maar daar komt nu dus verandering in.

De arbiter krijgt tijdens West Ham-Frankfurt assistentie van Joost van Zuilen en Johan Balder. Pol van Boekel is de VAR, met Dennis Higler aan zijn zijde. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official.

West Ham United-Eintracht Frankfurt wordt donderdag vanaf 21.00 uur in het London Stadium gespeeld. Tegelijkertijd is in Duitsland de aftrap bij RB Leipzig-Rangers FC. Een week later zijn de returns. De finale is op 18 mei.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League