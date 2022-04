De UEFA heeft dinsdag Michael Oliver aangesteld als scheidsrechter voor de heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League donderdag tussen Feyenoord en Olympique Marseille. De ervaren Brit fluit in De Kuip voor het eerst een wedstrijd in het derde Europese bekertoernooi.

De 37-jarige Oliver staat bekend als een van de beste scheidsrechters van de Premier League. Afgelopen zomer was hij actief op het EK, waarna hij dit seizoen vier keer de leiding had bij een Champions League-wedstrijd.

In november was Oliver scheidsrechter bij de 1-3-overwinning van Ajax op Borussia Dortmund, waarin hij Mats Hummels rood gaf en enkele minuten later een strafschop toekende aan de Duitsers.

Feyenoord heeft al ervaring met Oliver. In december 2017 was hij de arbiter in het Champions League-duel met Napoli, dat de Rotterdammers in De Kuip met 2-1 wonnen. Vier jaar eerder leidde Oliver het duel met Kuban Krasnodar in de play-offs van de Europa League. Feyenoord verloor met 2-1 en was daarmee uitgeschakeld.

Michael Oliver trekt rood voor Borussia Dortmund-verdediger Mats Hummels in de wedstrijd tegen Ajax. Foto: Getty Images

Voor het eerst VAR in Conference League

Anthony Taylor zal donderdag in De Kuip vierde official zijn en Chris Kavanagh is de VAR. Het is voor het eerst dat er een VAR aanwezig is in de Conference League.

In tegenstelling tot de Europa League en de Champions League was er tot op heden geen videoscheidsrechter actief in de Conference League. Dat leidde tot verschillende discutabele situaties, onder meer bij Feyenoord en PSV.

Feyenoord - Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur in een uitverkochte Kuip en een week later is de return in Frankrijk. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de Rotterdamse club in een Europese halve finale staat. Twintig jaar geleden werd met Internazionale afgerekend in de UEFA Cup, waarna Feyenoord in de eindstrijd te sterk was voor Borussia Dortmund.