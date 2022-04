Carlo Ancelotti kan zaterdag als trainer een uniek kwintet voltooien. Als de Italiaan met Real Madrid de titel pakt, dan is hij de eerste coach die kampioen is geworden in de vijf grootste Europese competities: de Premier League, La Liga, de Serie A, de Bundesliga en de Ligue 1.

Real heeft zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Espanyol aan een gelijkspel voldoende om vier speelronden voor het einde de 35e landstitel uit de clubhistorie veilig te stellen. Het wordt het eerste kampioenschap in Spanje van de 62-jarige Ancelotti, die afgelopen zomer terugkeerde in Estadio Santiago Bernabéu. In zijn eerste periode bij Real (2013-2015) greep hij steeds naast de titel.

De eerste landstitel uit de lange trainerscarrière van Ancelotti was in 2004 in eigen land met AC Milan. Vervolgens werd hij met Chelsea kampioen van de Premier League (2010) en leidde hij Paris Saint-Germain naar de titel in de Ligue 1. Met Bayern München werd hij in 2017 Bundesliga-kampioen.

Bijzonder is dat Ancelotti nooit meerdere keren in een land de titel veroverde. Als speler kroonde hij zich wel vier keer tot kampioen van de Serie A: een keer met AS Roma (1983) en twee keer met AC Milan (1988 en 1992).

Guardiola werd in drie landen kampioen

Ancelotti is nu al de enige trainer met minimaal één landstitel in vier verschillende topcompetities. José Mourinho en Josep Guardiola volgen met een of meer kampioenschappen in drie verschillende topcompetities.

Mourinho zegevierde in de Premier League (Chelsea), La Liga (Real Madrid) en de Serie A (Internazionale) en was daarnaast met FC Porto de beste in de minder aansprekende Portugese competitie. Guardiola werd met zowel FC Barcelona als Bayern München drie keer kampioen en momenteel jaagt hij met Manchester City op zijn vierde Premier League-titel.

Real Madrid tegen Espanyol begint zaterdag om 16.15 uur in Bernabéu. Achtervolger FC Barcelona komt zondag pas in actie. De Catalanen nemen het om 21.00 uur in Camp Nou op tegen Real Mallorca.