Giorgio Chiellini speelt op 1 juni zijn laatste interland voor Italië, zo heeft hij maandagavond aangekondigd. De 37-jarige verdediger van Juventus doet dat in een vriendschappelijk duel met Argentinië op Wembley.

"Ik neem afscheid van de nationale ploeg op Wembley, de plek waar ik het hoogtepunt van mijn interlandloopbaan heb gevierd met het veroveren van de Europese titel", zei Chiellini tegen sportzender DAZN na de 1-2-zege met Juventus op Sassuolo.

De ervaren verdediger had graag nog een WK gespeeld met Italië, maar 'La Squadra Azzurra' slaagde er niet in om zich te kwalificeren. Vorige maand werd in de play-offs verrassend met 0-1 van Noord-Macedonië verloren.

Tot nu toe speelde Chiellini 116 interlands, waarmee hij samen met Andrea Pirlo vijfde op de eeuwige ranglijst van Italië staat. Alleen Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro en Gianluigi Buffon kwamen vaker voor hun land uit.

Chiellini debuteerde in november 2004 en was er met Italië bij op de WK's van 2010 en 2014. Beide keren strandden de Zuid-Europeanen al in de groepsfase. Het WK van 2018 werd misgelopen. Vorig jaar greep hij bij zijn vierde EK-deelname met Italië de Europese titel.

Giorgio Chiellini werd vorig jaar Europees kampioen met Italië. Giorgio Chiellini werd vorig jaar Europees kampioen met Italië. Foto: Getty Images

Stopt Chiellini ook bij Juventus?

Het is nog niet helemaal duidelijk of Chiellini wél doorgaat bij zijn club Juventus, ook al heeft de centrale verdediger nog een contract voor een jaar bij 'De Oude Dame', waar hij een concurrent van Matthijs de Ligt is.

"Mijn relatie met Juventus eindigt niet, die eindigt nooit", zei hij daarover. "We gaan eerst werken aan een mooi slot van het seizoen en dan ga ik met mijn twee families - thuis en de club - uitzoeken wat het beste is voor iedereen."

De landstitel lijkt er dit seizoen niet meer in te zitten voor Juventus. De topclub staat vierde achter AC Milan, Internazionale en Napoli. Met nog vier speelrondes te gaan is de achterstand op koploper Milan acht punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A