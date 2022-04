Hoewel Mohamed Ihattaren maandagavond met een hattrick veel indruk maakte bij Jong Ajax, lijkt een definitieve stap naar het eerste elftal van Ajax er nog niet in te zitten. Jong Ajax-coach John Heitinga benadrukt dat de spelmaker nog wat tijd nodig heeft.

"We weten allemaal dat hij heel goed kan voetballen, dat heeft hij vanavond weer laten zien. Maar we weten ook dat hij nog wat stappen moet zetten, wil hij aanhaken bij het eerste elftal", zei Heitinga tegen ESPN na de 6-1-zege op VVV-Venlo.

"Want dat is op Champions League-niveau. Wat we iedere keer zeggen en wat ik blijf herhalen: geef hem wat tijd. Hij heeft dit soort wedstrijden nodig om zijn ritme te pakken."

Ihattaren eiste in de tweede helft de aandacht voor zich op met doelpunten in de 58e, 62e en 68e minuut. Vooral de derde treffer van de twintigjarige spelmaker was fraai: hij trok met een schijnbeweging naar binnen en vond de verre hoek.

In totaal staat de teller voor Ihattaren bij Jong Ajax op vier goals en twee assists in vier duels. Hij zat al twee keer bij de selectie van het eerste elftal en debuteerde onlangs in de slotfase van de verloren bekerfinale, uitgerekend tegen zijn oude club PSV.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de drie doelpunten van Mohamed Ihattaren te bekijken.

Heitinga trekt vergelijking met Robben

Dat de verdediging van VVV er maandagavond bij de doelpunten van Ihattaren niet erg solide uitzag, zei Heitinga niet zo veel. De trainer genoot vooral van de manier waarop de oud-PSV'er zijn acties maakte.

"Ik heb vroeger met Arjen Robben gespeeld; je weet wat hij doet en tóch schiet hij hem erin. Deze jongens hebben het vermogen om uit te stellen. Ze wachten af wat de verdediger gaat doen en vinden toch ruimte om tot een scoringskans te komen."

Ihattaren hoopt bij Ajax zijn oude vorm te hervinden, na in de zomer van vorig jaar met ruzie bij PSV te zijn vertrokken. De geboren Utrechter tekende bij Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Zijn Italiaanse periode liep echter uit op een fiasco.

Als de samenwerking tussen Ajax en de gehuurde Ihattaren van beide kanten bevalt, dan kan de 35-voudig landskampioen hem voor 2 miljoen euro overnemen van Juventus.