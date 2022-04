Juventus heeft maandag de achterstand op nummer drie Napoli in de Serie A tot één punt verkleind. Het elftal van trainer Massimiliano Allegri won de uitwedstrijd tegen Sassuolo moeizaam: 1-2. In Portugal verloor FC Porto voor het eerst in anderhalf jaar een competitieduel.

Invaller Moise Kean maakte in de 88e minuut het winnende doelpunt voor Juventus, waar de niet geheel fitte Matthijs de Ligt op de bank bleef. De Oranje-international zag Sassuolo in de 38e minuut via Giacomo Raspadori op voorsprong komen. De middenvelder was het eindpunt van een vlot lopende aanval.

Paulo Dybala zorgde kort voor rust voor de gelijkmaker. De Argentijn schoot de bal hard en hoog in het doel. De spelers van Sassuolo beklaagden zich bij de scheidsrechter omdat ze van mening waren dat er even daarvoor een overtreding was gemaakt, maar vonden geen gehoor bij de arbiter.

Kean bracht Juventus de zege door de bal onder keeper Andrea Consigli, die er niet goed uitzag bij dat moment, door in het doel te schieten.

Juventus heeft met nog vier wedstrijden te gaan een voorsprong van acht punten op nummer vijf AS Roma en is nagenoeg zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League komend seizoen.

Porto lijdt eerste verlies in anderhalf jaar, Toulouse promoveert

FC Porto leed voor het eerst in ruim anderhalf jaar een nederlaag in de Primeira Liga. De koploper ging met 1-0 onderuit bij SC Braga.

Porto verloor op 30 oktober 2020 voor het laatst, met 3-2 van Paços de Ferreira. Daarna bleef de club 58 competitieduels ongeslagen. AC Milan was, tussen 1991 en 1993, de laatste club in een van de zes grootste competities in Europa die zo lang niet verloor.

FC Porto moest door het verlies het kampioenschap uitstellen. Het team van coach Sergio Conceiçao staat nog wel riant aan kop. De voorsprong op Sporting CP is met nog drie duels te gaan liefst negen punten.

In Frankrijk promoveerde Toulouse naar de Ligue 1. Het elftal van trainer Philippe Montanier versloeg Niort met 2-0. Daardoor heeft Toulouse een voorsprong van acht punten op AC Ajaccio en elf punten op AJ Auxerre. Auxerre kan Toulouse niet meer achterhalen. De nummers een en twee promoveren naar de Ligue 1.