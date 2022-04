Met Olympique Marseille treft Feyenoord donderdag een Franse evenknie in de halve finales van de Conference League. Eén verschil: de emoties bij de Franse volksclub koken nóg sneller over dan in Rotterdam, met vele schandalen tot gevolg. "Het fanatisme van Marseille gaat over dat van Napels heen."

Boudewijn Zenden kent twee kanten van Olympique Marseille, waar hij van 2007 tot 2009 speelde. "Als het goed gaat, leef je letterlijk als God in Frankrijk. Maar toen we in mijn eerste seizoen na een aantal wedstrijden derde van onderen stonden, kwamen de fans verhaal halen op het trainingscomplex. Dan laten ze echt weten wat ze ervan vinden."

Oud-speler en voormalig succescoach Didier Deschamps vergeleek Olympique Marseille in een documentaire op de Franse televisie in 2019 met een "wasmachine". Spelers die een jaar voor 'l'OM' zijn uitgekomen, hebben volgens Deschamps het gevoel dat ze tien seizoenen voor een andere club hebben gespeeld.

"In Marseille is er geen ratio. Het gaat er niet goed, maar heel goed. Het gaat er ook niet slecht, maar heel slecht. Er is een irrationele kant die te maken heeft met emotie en passie. De mistral waait hard in Marseille: de sfeer kan er van de ene op de andere minuut volledig omslaan."

De Nederlandse journalist Jurriaan van Wessem woont in Monaco en verbaast zich bij elk bezoek aan Marseille hoe fanatiek de fans van Olympique zijn. "Ik denk dat het fanatisme in Marseille zelfs over dat van Napels heen gaat. Het is bijna eendimensionaal. Dat heeft ook wel tot gevolg dat het heel vaak misgaat."

Dit seizoen is dat niet anders: onder leiding van de gepassioneerde Argentijnse coach Jorge Sampaoli staat de negenvoudig landskampioen knap tweede in de Ligue 1, maar de meeste aandacht ging uit naar de rellen op de tribunes van het Stade Vélodrome, met een vuurwerkincident tegen PAOK als dieptepunt. Van Wessem: "De club gaat door heel diepe dalen, maar komt altijd bovendrijven."

Boudewijn Zenden speelde van 2007 tot 2009 bij Olympique Marseille. Boudewijn Zenden speelde van 2007 tot 2009 bij Olympique Marseille. Foto: Pro Shots

Tapie bezorgde Marseille enige CL-titel

Olympique Marseille is met afstand de populairste club van Frankrijk. Die status ontleent 'l'OM' met name aan de glorietijd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw onder leiding van de controversiële zakenman Bernard Tapie.

Tapie begon in 1986 als voorzitter van Olympique Marseille met als doel om als eerste Franse club ooit de Europacup I te winnen. Na vier landstitels slaagde de club daar in 1993 in. Met spelers als Rudi Völler, Deschamps en Jean-Pierre Papin werd het AC Milan van Marco van Basten en Ruud Gullit in de finale van de eerste editie van de Champions League met 1-0 verslagen.

Het imperium stortte een paar weken later op dramatische wijze volledig in. Tapie bleek tegenstander Valenciennes op de slotdag van de competitie te hebben omgekocht zodat Marseille landskampioen kon worden. Marseille verloor de landstitel en werd teruggezet naar de Ligue 2.

"Maar dat hebben de fans van Marseille hem vergeven", aldus Van Wessem. "Het voetbal heeft de stad zijn trots gegeven en daar heeft Tapie voor gezorgd. De acht jaren onder Tapie zijn de mooiste jaren uit de clubgeschiedenis van Marseille geweest. Je kan hem wel als een symbool van Marseille zien. Hij werd echt aanbeden, ook al manipuleerde hij veel." Tapie overleed vorig jaar en kreeg een groots afscheid in het Vélodrome.

De omstreden zakenman Bernard Tapie bezorgde Olympique Marseille in 1993 de Champions League. De omstreden zakenman Bernard Tapie bezorgde Olympique Marseille in 1993 de Champions League. Foto: Getty Images

'Populariteit ongekende eyeopener'

Zelfs na de schandalen van de vorige eeuw gaat de populariteitsprijs in Frankrijk nog altijd naar Olympique Marseille. Ook de opmars van Paris Saint-Germain, dat acht van de laatste tien landstitels heeft gewonnen, heeft daar volgens Van Wessem geen verandering in gebracht. "Je kan wel zeggen dat Marseille het Feyenoord van Frankrijk is."

Zenden kan zich herinneren dat het vliegtuig van de selectie door 150 willekeurige mensen werd onthaald op het vliegveld van Le Havre, een stad helemaal aan de andere kant van het land. "Bij uitwedstrijden was het merendeel van het stadion voor Marseille, bij wedstrijden in Zwitserland en Marokko waren alle Franssprekenden voor Marseille. De populariteit van de club was voor mij een ongekende eyeopener. Dat kennen wij niet in Nederland."

Het fanatisme van de fans kan zich ook tegen Olympique Marseille keren, aldus Van Wessem. Hij haalt het vertrek van de Braziliaanse verdediger Vitorino Hilton in 2011 aan. Hilton vluchtte uit Marseille nadat hij en andere ploeggenoten thuis waren overvallen. Een kleine anderhalf jaar geleden werd het trainingscomplex door boze fans bestormd uit onvrede met de teleurstellende resultaten. Daarbij raakte speler Álvaro González zelfs gewond.

Sinds de komst van Sampaoli in februari vorig is Marseille weer gaan draaien. Met sterspelers als Dimitri Payet, Matteo Guendouzi en voormalig Ajax-speler Arkadiusz Milik is de huidige nummer twee van de Ligue 1 favoriet voor het tweeluik met Feyenoord, dat donderdag begint met het duel in De Kuip (aftrap 21.00 uur). Alleen een finaleplaats in de Conference League kan voor Marseille een nieuwe vulkaanuitbarsting in de stad voorkomen.