Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti ziet Manchester City als topfavoriet voor de Champions League-ontmoeting van dinsdag. Beide clubs staan in Engeland tegenover elkaar in de halve finales van het Europese miljoenenbal.

"Er zijn twee teams waarvan niemand dacht dat ze de halve finales zouden halen. Dat zijn Villarreal en Real Madrid", zei Ancelotti maandag op een persconferentie. "We zijn erg blij dat we zover zijn gekomen en gaan er nu alles aan doen om de finale te halen."

Villarreal staat woensdag in de andere halve finale tegenover Liverpool. 'El Submarino Amarillo' verraste in de kwartfinales door Bayern München uit te schakelen. Real Madrid was over twee duels nipt te sterk voor Chelsea.

Het is nog onzeker of Casemiro en David Alaba voor Real in actie kunnen komen in het Etihad Stadium. "De training van vanavond zal het ons leren", vervolgde Ancelotti. "We hebben meer twijfels over Casemiro dan over Alaba. Als Casemiro het dinsdag nog niet haalt, is hij er sowieso de volgende wedstrijd weer bij."

De spelers van Real Madrid trainden maandag al in het Etihad Stadium. Foto: EPA

'Geschiedenis van Real in Europa heeft positief effect op spelers'

Real won de Champions League/Europacup I dertien keer en is daarmee de succesvolste club van Europa. Tussen 2014 en 2018 ging de belangrijkste Europese prijs liefst vier keer naar de Madrilenen.

"De geschiedenis die Real Madrid heeft in deze competitie betekent veel. De recente successen in de Champions League helpen de spelers het gewicht van het shirt te voelen. Dat zie ik als een positief gevoel, niet een negatief gevoel", zei Ancelotti.

De heenwedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid begint dinsdag om 21.00 uur in het Etihad Stadium. De return is volgende week in Estadio Santiago Bernabéu.

