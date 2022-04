Mohamed Ihattaren heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie van zich doen spreken bij Jong Ajax. Mede door een hattrick van de aanvallende middenvelder werd VVV-Venlo met liefst 6-1 vernederd.

De twintigjarige Ihattaren maakte al zijn doelpunten tussen de 58e en 68e minuut. Daarmee zorgde hij voor de 3-1, 4-1 en 5-1. Vooral zijn derde treffer was fraai. Met een schijnbeweging kapte hij vanaf de linkerflank naar binnen, om de bal daarna hard in de verre hoek te schieten.

Voor Ihattaren, die al een keer had gescoord voor Jong Ajax, was het de vierde wedstrijd die hij voor de ploeg van trainer John Heitinga speelde. Hij komt sinds het begin van dit kalenderjaar op huurbasis uit voor de Amsterdamse club.

In de zomer kan Ajax Ihattaren definitief overnemen van Juventus. In de bekerfinale tegen zijn oude club PSV maakte hij als invaller al zijn debuut in de hoofdmacht.

Naci Ünüvar was met twee goals ook belangrijk voor Jong Ajax. Foto: Pro Shots

Ünüvar scoort twee keer

Jong Ajax trad met een sterk elftal aan tegen VVV. In de 22e minuut opende Mohammed Kudus op aangeven van Naci Ünüvar de score, maar een minuut later maakte VVV via Joeri Schroijen al gelijk.

Ünüvar zorgde kort na rust voor de 2-1 en dankzij de hattrick van Ihattaren liep Jong Ajax verder uit. Ünüvar bepaalde tien minuten voor tijd uit een strafschop ook de eindstand. Jong Ajax staat na 36 speelronden op de zevende plaats. VVV is tiende en kon zich al niet meer plaatsen voor de play-offs om promotie/degradatie.

Jong PSV gaf tegen MVV een vroege voorsprong weg. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelde in Eindhoven met 2-2 gelijk tegen MVV.

Door goals van Jenson Seelt en Richard Ledezma stond het na een kwartier al 2-0 voor de thuisploeg. Door een eigen doelpunt van Nigel Thomas en een goal van Arian Kastrati werd het in de slotfase toch nog gelijk.

