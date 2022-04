Feyenoord speelt de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille donderdag in een volle Kuip, zo heeft de Rotterdamse club maandag bekendgemaakt.

Seizoenkaarthouders van Feyenoord konden vanaf maandagavond kaarten bijbestellen. "Van die mogelijkheid werd zo massaal gebruikgemaakt dat er na ongeveer een half uur geen kaarten meer beschikbaar waren", meldt de club.

Mogelijk komen er extra kaarten beschikbaar. Dat is het geval als Olympique Marseille niet alle voor hen beschikbare tickets afneemt.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat Feyenoord in de halve finales van een Europees clubtoernooi staat. Destijds rekenden de Rotterdammers bij de laatste vier in de UEFA Cup af met Internazionale, waarna ze in de finale Borussia Dortmund versloegen.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille begint donderdag om 21.00 uur. De return in Marseille is een week later.

Bekijk hier het programma in de Conference League