Joey Pelupessy keert volgend seizoen terug in de Eredivisie. De 28-jarige middenvelder van het Turkse Giresunspor heeft maandag voor drie jaar getekend bij FC Groningen.

Pelupessy wordt in Groningen herenigd met technisch directeur Mark Fledderus, met wie hij eerder samenwerkte bij Heracles Almelo. Nadat de Groningers afgelopen winter een mislukte poging deden om Pelupessy over te nemen van Giresunspor komt hij deze zomer alsnog naar de Euroborg.

"Joey is een ervaren speler en zit in een leeftijdscategorie waarin het voor ons moeilijk is kwaliteit te vinden", vertelt Fledderus maandag op de website van FC Groningen. "Hij zorgt voor balans in een elftal en spreekt medespelers aan binnen en buiten de lijnen."

Pelupessy is na Ragnar Oratmangoen (Go Ahead Eagles) en Nordin Musampa (Jong Ajax) de derde aanwinst van FC Groningen voor het nieuwe seizoen. Tussen 2014 en 2017 kwam de geboren Almeloër uit voor Heracles, waarna hij naar Engeland vertrok om voor Championship-club Sheffield Wednesday te spelen.

In drie jaar tijd kwam de voormalig Nederlands jeugdinternational 106 keer uit voor 'The Owls', tot hij afgelopen zomer overstapte naar Giresunspor.

Dat Turkse avontuur is niet geworden wat Pelupessy ervan had verwacht. In de tweede wedstrijd na de winterstop kreeg hij een rode kaart en drie wedstrijden schorsing, waarna hij nog maar drie minuten in actie kwam. Zijn contract bij Giresunspor liep nog tot medio 2023.