Josep Guardiola vindt het een eer om dinsdag met Manchester City tegen Real Madrid aan te mogen treden in de halve finale van de Champions League. De Spanjaard schaart de Madrileense club in een uniek rijtje clubs, waar City volgens hem ook steeds dichter in de buurt komt.

"Het is een eer om tegen Real Madrid in de halve finale te mogen aantreden", begon Guardiola zijn vooruitblik op het duel met de 'Koninklijke', dat recordhouder is met dertien eindzeges in de Champions League/Europa Cup 1.

"Teams als Real Madrid, Barcelona, Bayern München en Liverpool hebben hier al zo vaak gestaan. We hebben zoveel respect voor Real, maar weten dat ook wij de laatste jaren tot dit rijtje behoren. We willen de finale nu halen."

Manchester City wacht nog op de eerste eindzege van de Champions League ooit. De Premier League-club reikte vorig jaar voor het eerst tot de eindstrijd, maar ze verloren toen met een klein verschil van Chelsea (0-1).

"Als we moeten concurreren met de geschiedenis van Real Madrid, hebben we geen enkele kans. Dat spreekt voor zich. Maar we hebben de wens om nu wel met Real te concurreren. Deze halve finale is een kans om dat te proberen."

Josep Guardiola speelt met Manchester City eerst thuis tegen Real Madrid. Foto: AP

Guardiola prijst 'fantastische' Benzema

Als Manchester City voor het tweede jaar op rij de finale wil halen, zal het eerst een nieuwe glansrol van Karim Benzema moeten voorkomen. De spits van Real Madrid is in topvorm en hielp zijn ploeg met drie goals tegen Paris Saint-Germain en vier goals tegen Chelsea aan een halve finaleplek.

"We moeten goed verdedigen. Zeker met Benzema bij hen in de spits. Hij heeft een geweldige carrière en is een fantastische speler, die heel makkelijk scoort", reageerde Guardiola, die vooral in de achterhoede veel personele problemen heeft.

De geschorste João Cancelo is in ieder geval afwezig en over de niet fitte Kyle Walker en John Stones kon hij nog geen uitsluitsel geven. "Maar ik kan wel zeggen dat er sowieso een aantal spelers op posities gaan spelen die ze niet gewend zijn."

De heenwedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid begint dinsdag om 21.00 uur in het Etihad Stadium. De return is volgende week in Bernabéu. De andere halve finale gaat tussen Liverpool en Villarreal.

