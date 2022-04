Chelsea tast ruim twee maanden na het vertrek van de Russische eigenaar Roman Abramovich nog in het duister over de toekomst. Met een steeds legere portemonnee door opgelegde sancties kan de Londense club weinig plannen maken. Hoe moet het verder met Chelsea?

Chelsea is nog in afwachting van een koper. De club is op papier nog eigendom van de steenrijke Abramovich, die naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne door de Britse regering werd aangepakt. In praktijk heeft hij zijn taken overgedragen aan de leden van de aan Chelsea verbonden stichting. Die wordt beheerd door zes mensen, onder wie de Amerikaanse clubvoorzitter Bruce Buck.

Er zijn zeker vier gegadigden, waaronder een bod met inbreng van Lewis Hamilton en Serena Williams. De sportlegendes zouden naar verluidt zo'n 10 miljoen pond hebben gestoken in het gezamenlijke bid van zakenman Martin Broughton en Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics. Ook de Amerikaan Joe Ricketts en de Engelsman Nick Candy hebben hun interesse met een bod kenbaar gemaakt. Datzelfde geldt voor miljardair Jim Ratcliffe, eigenaar van chemieconcern INEOS.

Op het proces wordt toezicht gehouden door de Amerikaanse bank The Raine Group, dat ook een voorkeursbod aan de regering zal aanbevelen. Zij zullen uiteindelijk groen licht moeten geven voor de overname. Naar verwachting treden de komende dagen nog meer geïnteresseerden naar buiten.

Aan de shortlist wordt door The Raine Group een aantal voorwaarden gesteld, zoals de belofte om minimaal tien jaar trouw te blijven aan de club. Een toezegging die de overheid wellicht eerder zal overtuigen om in te stemmen.

Chelsea is er alles aan gelegen om zo snel mogelijk een nieuwe eigenaar te vinden. Dit is vooral met het oog op het gebrek aan inkomsten en de toekomst van de club, die wordt geteisterd door de vanuit de overheid opgelegde sancties. Die beperkingen vervallen pas als er een nieuwe eigenaar met de scepter zwaait.

Zo zijn er nu bijvoorbeeld geen shirts met de naam van Hakim Ziyech, Romelu Lukaku of Kai Havertz te koop. De gesloten fanshop - merchandising is verboden - is momenteel een van de direct merkbare gevolgen voor de fans én de club. De supporters werden in eerste instantie nog harder geraakt, want kort na de Russische invasie mocht Chelsea voor geen één duel losse kaarten verkopen.

Inmiddels is die regel voor onder meer de nationale bekertoernooien geschrapt, maar het is niet zo dat Chelsea kan rekenen op recettes. Het geld dat wordt verdiend met de kaartverkoop verdwijnt rechtstreeks in de kas van de organisatie van de desbetreffende competitie. Daarnaast loopt Chelsea nog meer miljoenen mis in de vorm van televisiegelden en reclame-inkomsten.

Daar staat tegenover dat de club dankzij een speciale licentie mag blijven voetballen en de salarissen kan blijven betalen. Dat laatste wordt langzamerhand wel een probleem voor de zesvoudig landskampioen, die een loonlijst van tientallen miljoenen ponden per maand heeft. Het is de vraag hoelang de club het kan hebben om meer uit te geven dan er binnenkomt.

De nieuwe eigenaar staat dus gegarandeerd voor een grote uitdaging. Het verlies van Chelsea wordt met de dag groter en daarnaast zijn er op sportief gebied grote schoenen te vullen. Onder het bewind van Abramovich groeide Chelsea uit tot een Europese grootmacht en werd er in negentien jaar bijna alles gewonnen dat er te winnen valt.

De vraag is of Chelsea die positie in de top van Europa kan behouden. Afgelopen zomer legde de club nog ruim honderd miljoen euro voor alleen Romelu Lukaku neer. Gezien de verliezen van de afgelopen periode zal dat niet weer snel gebeuren.

De club moet dan ook vrezen voor een verzwakte selectie. Naast dat het niet mogelijk is om spelers aan te trekken, mag Chelsea voorlopig ook geen huidige contracten verlengen. De verbintenis van aanvoerder César Azpilicueta kon nog worden opengebroken omdat er een akkoord was bereikt vóór de sancties werden afgekondigd, maar komende zomer staan de transfervrije Antonio Rüdiger en Andreas Christensen klaar voor vertrek.