Henk Fraser had zondagavond geen andere keus dan op te stappen bij Sparta Rotterdam, vertelt hij maandag aan Rijnmond. De trainer was solidair met assistent-coach Aleksandar Rankovic, die door de clubleiding op non-actief werd gezet.

Fraser overwoog begin december al om te vertrekken uit solidariteit met technisch directeur Henk van Stee, die Sparta verliet wegens aanhoudende ruzie met het bestuur. Destijds besloot Fraser te blijven, maar nu was de maat vol.

"Op een gegeven moment wordt het een optelsom en dit was voor mij een stap te ver. Ranko is mijn rechterarm, mijn beste wapen om het alsnog voor elkaar te krijgen om erin te blijven met Sparta", zegt de trainer tegen Rijnmond.

Een aantal spelers zou zich niet fijn meer hebben gevoeld bij de dominante aanpak van Rankovic. Fraser was juist wél blij met de werkwijze van zijn assistent. "Dat heeft te maken met professionaliteit en is voor mij de reden om te stoppen. Ik kon niet anders in relatie tot Ranko."

'Ik kom hier met mijn kleinkinderen nog terug'

De 55-jarige Rotterdammer, die na dit seizoen sowieso weg zou gaan bij Sparta en vanaf de zomer trainer van FC Utrecht is, benadrukt verder dat hij een goede relatie heeft met technisch directeur Gerard Nijkamp. Dat Nijkamp graag van hem af wilde, is volgens Fraser onzin.

"Als hij dat wilde, had dat al veel eerder gekund. En ik andersom ook. Dit is een samenloop van omstandigheden, die dingen komen nu bij elkaar. En dan kom je tegenover elkaar te staan en moet je een besluit nemen", legt hij uit.

"Ik heb geweldige jaren gehad, dit is de club geworden waar ik met mijn kleinkinderen nog terugkom. Hoe het nu loopt, dat is ook hoe het soms gaat in de sportwereld. De buitenwacht vindt dat moeilijker dan ik, die zitten ook minder goed in de materie."

Sparta is sinds afgelopen weekend hekkensluiter in de Eredivisie. Zaterdag komt nummer vijf AZ naar Het Kasteel. Vermoedelijk zit Maurice Steijn, die vervroegd instapt bij Sparta, dan als trainer op de bank.