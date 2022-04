Madame Tussauds in Amsterdam heeft maandag voor de derde keer in haar bestaan een wassen beeld van Johan Cruijff tentoongesteld. Het is een eerbetoon aan de eeuwige nummer 14 op de dag dat hij 75 jaar zou zijn geworden.

Het beeld van Cruijff, dat het tenue draagt waarin het Nederlands elftal tijdens het WK van 1974 speelde, werd onthuld door Cruijffs dochter Susila. Bezoekers van het museum kunnen door middel van een interactieve set virtueel een van Cruijffs beroemde shirts aantrekken.

"Toen ik het beeld zag staan, waarop hij jonger is dan ik nu ben, was het best wel shockerend", aldus de vijftigjarige Susila Cruijff. "Ik was er echt even stil van. Ongelofelijk, zo echt als het lijkt. Het haar, de huid, de ogen. Hij kijkt echt bij je naar binnen."

Het beeld is in ongeveer negen maanden tijd gemaakt door een team van 25 specialisten. Ze konden voor een groot deel gebruikmaken van meetgegevens uit 1992, het jaar waarin Cruijff poseerde voor zijn tweede beeld. Verder is er veel onderzoek gedaan en regelmatig meegekeken door de familie om het beeld zo echt mogelijk te laten lijken.

Cruijff overleed op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd. Naast Oranje speelde de legende voor Ajax, Feyenoord, FC Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats en Levante.

Het beeld werd onthuld door Susila Cruijff. Het beeld werd onthuld door Susila Cruijff. Foto: Madame Tussauds