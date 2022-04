Maurice Steijn is bij Sparta Rotterdam de opvolger van de zondag opgestapte Henk Fraser, zo melden Rijnmond en AD maandag. De Hagenaar zou volgend seizoen pas beginnen als trainer bij de club, maar start nu al en moet de Rotterdammers behoeden voor degradatie uit de Eredivisie.

Sparta heeft de aanstelling van Steijn nog niet bevestigd. Vermoedelijk gebeurt dit later op de dag, terwijl de training maandag nog wordt geleid door assistent-trainer Nourdin Boukhari.

De 48-jarige Steijn zette in februari al zijn handtekening onder een contract voor twee jaar op Het Kasteel. Fraser, die volgend seizoen trainer van FC Utrecht wordt, had toen al laten weten na dit seizoen weg te gaan bij de club. Zondagavond besloot hij zelf op te stappen nadat bekend werd dat zijn assistent Aleksandar Rankovic door de Rotterdamse club op non-actief werd gesteld.

Sparta is sinds afgelopen weekend hekkensluiter in de Eredivisie. De club verloor met 2-0 van FC Twente, terwijl de concurrenten wel punten pakten. Vorig jaar haalde Sparta onder leiding van de 55-jarige Fraser nog verrassend de play-offs om Europees voetbal.

Maurice Steijn in februari bij het ondertekenen van zijn contract bij Sparta. Foto: Pro Shots

Steijn was eerder trainer van ADO, VVV en NAC

Sparta wordt voor Steijn de derde club als trainer in de Eredivisie. Eerder was hij eindverantwoordelijk bij ADO Den Haag en VVV-Venlo. Een jaar geleden vertrok hij bij NAC Breda. Met die club was hij een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie actief en greep hij net naast promotie.

Er wacht Steijn in zijn eerste weken bij Sparta een zware taak. Hij begint zaterdag met een lastige thuiswedstijd tegen AZ, waarna de Spartanen nog drie wedstrijden hebben om degradatie af te wenden.

Sparta speelt sinds 2019 op het hoogste niveau. De club degradeerde drie keer: in 2002, 2010 en in 2018.