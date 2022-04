Jürgen Klopp prijst zich gelukkig met de ijzersterke serie waaraan hij met Liverpool bezig is. De manager van 'The Reds' zag zijn ploeg de derby tegen Everton zondag met 2-0 winnen, al kwam die zege laat tot stand.

Liverpool is in de Premier League al veertien wedstrijden op rij ongeslagen en liet sinds 28 december slechts vier punten liggen. Naast de titelstrijd met Manchester City staat de ploeg van Klopp ook nog in de halve finales van de Champions League en de finale van de FA Cup.

"We hebben een krankzinnig aantal overwinningen geboekt in de afgelopen maanden. Je moet er altijd voor blijven werken en dat is wat mijn spelers ook vandaag weer hebben gedaan. Ik ben heel erg blij", zei Klopp tegen de BBC.

De derby tegen Everton werd pas na rust beslist. Na ruim een uur zorgde Andrew Robertson voor de openingstreffer en in de slotfase bepaalde Divock Origi de eindstand. Dankzij de winst blijft de achterstand op koploper City één punt.

"Godzijdank heeft een voetbalwedstrijd twee helften", aldus een opgeluchte Klopp. "In de eerste helft speelden we niet heel goed. Everton maakte het ons lastig en we speelden te traag. Na rust waren we veel directer, bleven we geduldig en hielp het ook dat we een aantal nieuwe spelers inbrachten."

Liverpool hoopt woensdag de basis te leggen voor een plek in de Champions League-finale. Villarreal komt dan naar Anfield. Zaterdag volgt een uitwedstrijd tegen Newcastle United in de Premier League.