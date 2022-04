Xavi baalt stevig van de slechte thuisreeks waaraan hij met FC Barcelona bezig is. De trainer van de Spaanse topclub zag zijn ploeg zondag met 0-1 ten onder gaan tegen Rayo Vallecano, wat de derde nederlaag op rij in Camp Nou betekende.

Barcelona ging anderhalve week geleden op eigen veld al onderuit tegen Eintracht Frankfurt (2-3), wat uitschakeling in de Europa League betekende. Een week geleden was ook Cádiz CF, een laagvlieger in La Liga, verrassend met 0-1 te sterk.

"Ik ben er vandaag niet in geslaagd om mijn spelers te motiveren. Ik heb er alles aan gedaan, maar heb ze blijkbaar niet kunnen raken. In de kleedkamer had ik het gevoel dat we er mentaal klaar voor waren, maar in de eerste helft hadden we het heel moeilijk", zei Xavi.

"Na rust ging het beter, maar we gingen niet effectief met de kansen om. We moeten er nu voor gaan zorgen dat we de tweede plaats in handen houden. We waren al bijna zeker van de Champions League geweest als we van Cádiz en Vallecano hadden gewonnen."

Ook Frenkie de Jong kon het verschil niet maken voor FC Barcelona. Foto: Getty Images

'We moeten onszelf motiveren voor de CL-hymne'

De 42-jarige Xavi gist naar de oorzaak van Barcelona's inzinking. "Of we van slag zijn door de Europa League-uitschakeling? Ik weet het niet. We waren allemaal enthousiast over onze goede reeks en de goede wedstrijden die we speelden, we hadden het over prijzen", aldus de oud-topmiddenvelder.

"Helaas is dit nu de realiteit, maar we moeten onszelf motiveren als we volgend seizoen in de Champions League willen spelen. We moeten laten zien hoe graag we die hymne weer willen horen."

Barcelona krijgt zondag de kans op eerherstel, wanneer nummer zestien RCD Mallorca op bezoek komt. In de speelronde daarna wacht een uitwedstrijd tegen concurrent Real Betis, dat vijfde staat in La Liga.

