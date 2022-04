FC Barcelona heeft voor de derde keer op rij een nederlaag in Camp Nou geleden. Laagvlieger Rayo Vallecano was zondag in La Liga verrassend met 0-1 te sterk.

Álvaro García maakte in de zevende minuut, na slecht ingrijpen van Sergiño Dest, het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Barcelona stond Frenkie de Jong in de basis en vielen Memphis Depay en Luuk de Jong in de tweede helft in.

Barcelona verloor een week geleden al verrassend met 0-1 van degradatiekandidaat Cádiz. Een paar dagen daarvoor stootte Eintracht Frankfurt de Catalanen uit de Europa League door in Camp Nou de return in de kwartfinales met 2-3 te winnen.

Door het verlies van Barcelona heeft Real Madrid nog maar één punt nodig om kampioen van Spanje te worden. Het verschil tussen de twee ploegen is met nog vijf wedstrijden te gaan vijftien punten. Real kan de klus zaterdag thuis tegen Espanyol klaren.

Barcelona deelt de tweede plaats in La Liga met Sevilla, dat ook 63 punten uit 33 wedstrijden heeft. Het onderling resultaat, dat in Spanje boven het doelsaldo gaat, is in het voordeel van Barcelona.

Frustratie bij Frenkie de Jong na wissel

Barcelona werd al vroeg in de wedstrijd tegen Vallecano wakker geschud. Na een dieptepass van Isi Palazón verraste García doelman Marc-André ter Stegen met een schot in de korte hoek. Oud-Ajacied Dest liet zich daarbij compleet verrassen.

Barcelona kwam voor rust nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar Gavi raakte de onderkant van de lat, waarna Ferran Torres scoorde in buitenspelpositie. Na een uur spelen besloot trainer Xavi om Frenkie de Jong naar de kant te halen. De Oranje-international reageerde zichtbaar gefrustreerd op de wissel en gooide een scheenbeschermer weg.

Memphis en Luuk de Jong mochten in de tweede helft invallen, maar ook zij konden het tij niet keren. De Jong deed met een omhaal nog wel een ultieme poging. De spits raakte echter het hoofd van een tegenstander in plaats van de bal en werd bestraft met geel.

Barcelona was dit kalenderjaar juist bezig aan een uitstekende reeks. Na zeven competitiezeges op rij kwam na de Europese uitschakeling echter de klad in de prestaties. De slechte thuisreeks werd nog wel onderbroken door een nipte 0-1-uitzege op Real Sociedad.

