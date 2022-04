Feyenoord leeft sinds het bereiken van de halve finales van de Conference League toe naar het eerste duel met Olympique Marseille. De Europese cupkoorts in Rotterdam heeft ook de kleedkamer bereikt, al lieten de spelers zich daar volgens Bryan Linssen niet door afleiden.

"We hebben altijd mooie praatjes voor de camera, maar natuurlijk zit de wedstrijd in je achterhoofd. En natuurlijk zie je in de reclame alleen maar Feyenoord-Marseille voorbijkomen. Ik zet ook de televisie niet uit."

Linssen draait niet om de hete brij heen als hem na de zege op FC Utrecht (2-1) gevraagd wordt naar Feyenoord-Olympique Marseille. Ook de spelers van Feyenoord zijn al tijdenlang bezig met de eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League, die donderdag om 21.00 uur in De Kuip wordt gespeeld.

Voor Feyenoord is het de eerste Europese halve finale sinds de UEFA Cup-winst in 2002. Volgens Linssen is het voor de spelers uit de huidige selectie van de Rotterdammers een sportief hoogtepunt. Geen van de selectiespelers speelde tot dusver een wedstrijd bij de laatste vier van een Europees clubtoernooi.

"Hier in De Kuip, met deze supporters...", antwoordt Linssen met een brede grijns als hem gevraagd wordt waar hij het meest naar uitkijkt. "Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen, dus ook van Marseille. Het is toch hartstikke vet om zo'n wedstrijd te spelen? Daar moet je vooral van genieten."

Luis Sinisterra was zondag met een doelpunt in blessuretijd de gevierde man bij Feyenoord. Luis Sinisterra was zondag met een doelpunt in blessuretijd de gevierde man bij Feyenoord. Foto: Pro Shots

Feyenoord speelde zonder rem erop

Trainer Arne Slot heeft er geen moeite mee dat de spelers al lang bezig zijn met de wedstrijd tegen Olympique Marseille. "In de media probeer ik daar niet zo veel antwoord op te geven, want dan zie je alleen maar Marseille, Marseille, Marseille. Maar richting de jongens ga ik dat niet onnodig weghalen."

"Ik heb zelf voor de wedstrijd wel gezegd: er zijn heel veel trainers die roepen dat je alleen met vandaag bezig moet zijn. Als je donderdag zo belangrijk vindt, dan moet je een goede wedstrijd tegen FC Utrecht spelen zodat je met veel zelfvertrouwen naar de wedstrijd van donderdag kan gaan."

Volgens Linssen is Feyenoord "volwassen genoeg" om dat te kunnen, getuige de late zege op FC Utrecht. Die driepunter kwam pas in extremis tot stand: Luis Sinisterra maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd de winnende 2-1.

De 31-jarige Linssen ontkent dat Feyenoord met de handrem erop speelde. "Ik heb er niemand over gehoord. Voor mij geldt dat zeker niet. En zodra je eraan denkt om niet geblesseerd te raken, raak je juist geblesseerd. Het was een nachtmerrie geweest als je nu geblesseerd was geraakt en daardoor donderdag niet kunt halen. Want donderdag zal een van de mooiste wedstrijden uit je carrière zijn."