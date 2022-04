Olympique Marseille heeft zondag in de Ligue 1 een moeizame zege geboekt in aanloop naar het eerste Conference League-duel met Feyenoord. De Zuid-Franse ploeg won met 0-1 bij Stade de Reims. In Italië pakte AC Milan op de valreep de drie punten bij Lazio: 1-2.

Gerson kroonde zich tot matchwinner bij Reims-Marseille. De Braziliaanse invaller maakte zeven minuten voor tijd het winnende doelpunt. Bij Reims hadden Azor Matusiwa en Mitchell van Bergen een basisplaats.

Door de overwinning blijft Marseille stevig op de tweede plaats staan. De ploeg van coach Jorge Sampaoli heeft zes punten voorsprong op nummer drie Stade Rennais. Koploper Paris Saint-Germain is niet meer te achterhalen en verzekerde zich zaterdag van de tiende landstitel in de clubgeschiedenis.

Marseille komt donderdag op bezoek in De Kuip voor de heenwedstrijd tegen Feyenoord in de halve finales van de Conference League. De return wordt een week later in Frankrijk gespeeld.

Milan wint in extremis bij Lazio

In de Serie A ontsnapte Milan aan kostbaar puntenverlies in de Italiaanse titelstrijd. De ploeg van coach Stefano Pioli kwam al na vier minuten op achterstand bij Lazio door een treffer van Ciro Immobile.

Vroeg in de tweede helft zorgde Olivier Giroud voor de gelijkmaker. De wedstrijd in Rome leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de tweede minuut van de blessuretijd bezorgde Sandro Tonali op aangeven van invaller Zlatan Ibrahimovic de winst.

Dankzij de overwinning neemt Milan de koppositie weer over van Internazionale, dat zaterdag van AS Roma (3-1) won. De 'Rossoneri' hebben twee punten meer dan de stadgenoot, maar wel een duel meer gespeeld.

Eerder op de dag liet Napoli wel een dure nederlaag bij Empoli: 3-2. De nummer drie heeft nu vijf punten achterstand op Inter.

