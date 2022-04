Henk Fraser is niet langer trainer van Sparta Rotterdam. De 55-jarige coach heeft besloten per direct zijn functie neer te leggen. Daarnaast wordt assistent-trainer Aleksandar Rankovic op non-actief gesteld, laat Sparta zondagavond weten.

Fraser zou aan het einde van het seizoen sowieso al vertrekken bij de hekkensluiter van de Eredivisie. Na de zomer gaat hij aan de slag als trainer van FC Utrecht.

Dat hij nu heeft besloten per direct te vertrekken, lijkt te maken te hebben met de mededeling dat assistent-trainer Rankovic wordt vervangen voor de slotfase van het seizoen. De clubleiding hoopt de trainersstaf zo van een nieuwe impuls te voorzien.

Sparta gaat de komende dagen kijken naar de invulling van de technische staf voor het restant van dit seizoen. Maandag zal Nourdin Boukhari de training leiden.

Fraser was sinds 2018 trainer van Sparta. In zijn eerste seizoen promoveerde hij via de play-offs naar de Eredivisie. Op het hoogste niveau loodste de oud-international de club naar een verdienstelijke elfde en achtste plaats.

Eerder deze maand tekende Fraser een contract dat hem voor drie jaar verbindt aan FC Utrecht. Op dringend verzoek van zijn nieuwe club stopt hij als assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

Sparta na slecht weekend naar laatste plaats

Sparta is verwikkeld in een spannende degradatiestrijd. De club beleefde een slecht weekend door met 2-0 te verliezen bij FC Twente, terwijl concurrenten Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Willem II wonnen.

De Rotterdammers zakten daardoor naar de laatste plaats in de Eredivisie. De achterstand op de veilige vijftiende plaats, momenteel in handen van RKC Waalwijk, bedraagt drie punten.

Er staan nog vier speelrondes in de Eredivisie op het programma. De club die als zestiende eindigt, speelt nog play-offs om promotie/degradatie, de onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks.