Feyenoord-speler Bryan Linssen heeft genoten van zijn rol op het middenveld in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De aanvaller werd zondag door trainer Arne Slot verrassend genoeg als aanvallende middenvelder opgesteld, terwijl hij op die positie amper speelde.

Sinds zijn overstap naar Rotterdam in 2020 speelde Linssen onafgebroken als spits of als buitenspeler bij Feyenoord. Het kwam voor de Limburger dan ook als een verrassing dat trainer Slot hem vertelde dat hij tegen FC Utrecht als aanvallende middenvelder ingezet zou worden.

Voor Linssen was die rol niet helemaal nieuw, omdat hij bij FC Groningen ook weleens op het middenveld speelde. Maar dat was alweer zes jaar geleden. Bij Vitesse deed hij het een keer als noodverband, in 2017. Vanwege de blessures van Guus Til en Jens Toornstra moest hij dat nu ook een keer bij Feyenoord doen.

En dat beviel de 31-jarige Linssen prima. "Ik vond het lekker om daar te spelen", zei Linssen na afloop van het duel, dat Feyenoord dankzij een doelpunt van Luis Sinisterra in de vijfde minuut van de blessuretijd met 2-1 won.

"Het is anders spelen dan als diepe spits. Ik moest tussen de linies aan de bal komen en vanuit daar het spel versnellen. Dat lukte een paar keer in de eerste helft. Ik denk dat het prima is gegaan."

Bryan Linssen jaagt door in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Bryan Linssen jaagt door in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Linssen schikt zich in zijn rol

Linssen was vooral blij dat hij weer minuten kon maken bij Feyenoord. De aanvaller was in de twee wedstrijden voor het duel met FC Utrecht gepasseerd door trainer Slot en lijkt de concurrentiestrijd met Cyriel Dessers om de spitspositie verloren te hebben.

"Ik ben een klein beetje zoals Dirk Kuijt: waar ik ook speel, ik zal mijn stinkende best doen en keihard voor het team werken. Ik zal het team niet in de steek laten. Ik heb veel energie in de wedstrijd gestoken en lekker kunnen voetballen."

Linssen had zondag nog geen idee of hij donderdag tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League ook als aanvallende middenvelder speelt. Trainer Slot verwacht voor die wedstrijd clubtopscorer Til terug te hebben.