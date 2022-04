De voetbalsters van Olympique Lyon hebben zondag de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League gewonnen. Zonder Oranje-international Damaris Egurrola was de recordkampioen thuis met 3-2 te sterk voor PSG.

Marie-Antoinette Katoto bracht PSG in de zesde minuut op voorsprong, waarna Lyon de achterstand nog voor rust omdraaide. Wendie Renard zorgde halverwege de eerste helft uit een penalty voor de gelijkmaker en Catarina Macario bezorgde haar ploeg de voorsprong.

Vroeg in de tweede helft vergrootte Lyon de marge via de tweede goal van Macario. Paulina Dudek bracht spanning even later uit een strafschop terug, maar PSG kon de nederlaag niet voorkomen.

Egurrola ontbrak door een schorsing bij Lyon. De Spaans-Nederlandse middenvelder maakte begin deze maand haar debuut voor de Oranjevrouwen.

De return tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon wordt komende zaterdag in het Parc des Princes gespeeld. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale tegen FC Barcelona of VfL Wolfsburg.

Barcelona haalde afgelopen vrijdag ondanks een doelpunt van Jill Roord met 5-1 uit in de heenwedstrijd tegen Wolfsburg. Bij de wedstrijd in Camp Nou was een recordaantal van 91.648 toeschouwers aanwezig.