Fortuna Sittard heeft voor de tweede keer in ruim een week tijd een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Na de overtuigende zege op Sparta (3-0) pakte de ploeg van trainer Sjors Ultee zondag ook thuis tegen Go Ahead Eagles drie punten: 1-0.

Hoewel de overwinning van Fortuna verdiend was, kwam bij het winnende doelpunt het nodige geluk kijken. Flemming waagde in de 21e minuut een poging van grote afstand en zag dat zijn inzet via de hak van Go Ahead-verdediger Bas Kuijpers over de kansloze keeper Andries Noppert vloog.

Fortuna klimt door de overwinning van de vijftiende naar de veertiende plaats in de Eredivisie. De Limburgers zijn daarmee nog lang niet zeker van handhaving, want nummer zestien PEC Zwolle heeft maar drie punten minder.

Go Ahead heeft nog een kans om mee te doen aan play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Kees van Wonderen bezet de negende plaats, terwijl een positie bij de bovenste acht vereist is om mee te mogen doen.

Na dit weekend staan er nog vier speelrondes op het programma. De nummers zeventien en achttien degraderen direct, de ploeg die als zestiende eindigt speelt play-offs om promotie/degradatie.

Fortuna viert het gelukkige doelpunt van Zian Flemming. Op de voorgrond een balende Go Ahead-keeper Andries Noppert. Fortuna viert het gelukkige doelpunt van Zian Flemming. Op de voorgrond een balende Go Ahead-keeper Andries Noppert.

Go Ahead alleen in slotfase gevaarlijk

Fortuna liet na het doelpunt van Flemming de kans liggen om het duel definitief te beslissen. Mats Seuntjens was na een uur spelen dicht bij een treffer. De aanvoerder trapte de bal tegen de paal.

Even daarna keurde Joey Kooij een treffer van Paul Gladon af. De scheidsrechter had geconstateerd dat verdediger Roel Janssen, die inviel voor de geblesseerd uitgevallen Dimitris Siovas, de keeper had vastgehouden.

De zege van Fortuna kwam alleen in de slotfase nog enigszins in gevaar. De Spaanse invaller Marc Cardona ging echter veel te onzorgvuldig om met een goede kans op de gelijkmaker.

