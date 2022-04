De blessure van de uitgevallen Feyenoord-speler Marcos Senesi valt volgens trainer Arne Slot mee. De coach verwacht dat de verdediger, die zondag tegen FC Utrecht gewisseld moest worden, op tijd hersteld is voor het duel van donderdag met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. Dat geldt ook voor de nog afwezige Guus Til.

De 24-jarige Senesi moest zich na de 1-1 van FC Utrecht halverwege de tweede helft laten vervangen met een ogenschijnlijk zware bovenbeenblessure. Daarmee leek het meespelen van de Argentijn voor het duel met Marseille op losse schroeven te staan.

Coach Slot nam na afloop van het duel, dat Feyenoord dankzij een doelpunt van Luis Sinisterra in de blessuretijd met 2-1 won, de grootste zorgen weg. "Ik zag hem net al op een normale manier door de kleedkamer lopen", aldus de coach op zijn persconferentie. "Hij heeft geen moment gevoeld, anders ben je klaar."

"Marcos denkt ook dat het meevalt en die mening deel ik. Ik heb de hoop en de verwachting dat hij er donderdag bij is. Hij gaf al in de rust aan dat hij wat last van zijn bovenbeen had. Het waren meer krampachtige verschijnselen."

Slot denkt dat hij tegen Olympique Marseille ook een beroep kan doen op Guus Til. De clubtopscorer ontbrak tegen FC Utrecht vanwege knieklachten en heeft nog altijd niet getraind bij de Rotterdammers. Dinsdag zal hij voor het eerst op het trainingsveld staan, waarna hij wordt klaargestoomd voor het duel met Marseille.

Feyenoord staat voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 in de halve finales van een Europees toernooi. De heenwedstrijd in Rotterdam begint komende donderdag om 21.00 uur. De return is een week later in Marseille. De winnaar treft in de finale de winnaar van het tweeluik tussen Leicester City en AS Roma. De eindstrijd wordt op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana gespeeld.

'Komt niet in mijn hoofd op Sinisterra te wisselen'

Slot sprak van een "volledig verdiende" zege op het verdedigend spelende FC Utrecht, al had Feyenoord veel moeite met de nummer zeven van de Eredivisie. Pas in de vijfde minuut van de blessuretijd viel de winnende 2-1 voor de thuisploeg, die vlak na rust op voorsprong was gekomen dankzij een eigen doelpunt van Mike van der Hoorn.

"Het was het oude liedje van dit seizoen", aldus Slot. "Na de 1-0 verzuimen we om drie grote kansen af te maken en het eerste en enige schot op doel van de tegenstander leidt tot de 1-1. Als je dan in de 95e minuut de 2-1 maakt, mag je dit wel extra punten noemen."

Sinisterra werd de matchwinner, al speelde de Colombiaanse sterspeler van Feyenoord een slechte wedstrijd. "In de eerste helft was er inderdaad aanleiding om hem eruit te halen", erkende Slot. "Hij speelde niet zo gelukkig. Maar het komt niet in mijn hoofd voor om Sinisterra te wisselen zolang hij fit is en we een goal nodig hebben om de wedstrijd te forceren. Gelukkig vond hij nu wel het net."

Volgens Slot tankte Feyenoord met de late overwinning vertrouwen richting het duel met Marseille, waar heel Rotterdam naar uitkijkt. "Als je donderdag zo belangrijk vindt, moet je vandaag een goede wedstrijd spelen zodat je met veel zelfvertrouwen naar de wedstrijd van donderdag kan gaan. Het was geen goede wedstrijd, maar wel een goed resultaat."