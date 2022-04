Napoli heeft zondag een kostbare nederlaag geleden in de Italiaanse titelstrijd. De nummer drie van de Serie A verspeelde in de slotfase een 0-2-voorsprong bij Empoli: 3-2. In Frankrijk ging Girondins de Bordeaux ondanks een doelpunt van Javairô Dilrosun in een spektakelstuk onderuit bij FC Nantes: 5-3.

Dries Mertens opende vlak voor rust de score voor Napoli bij Empoli en Lorenzo Insigne verdubbelde de voorsprong vroeg in de tweede helft. De bezoekers leken op weg naar de overwinning, maar in de laatste tien minuten ging het helemaal mis. Liam Henderson maakte de 1-2 en Andrea Pinamonti bezorgde Empoli daarna met twee goals de zege.

Door de nederlaag raakt Napoli verder achterop in de titelstrijd. De ploeg van coach Luciano Spalletti heeft nu vijf punten achterstand op koploper Internazionale, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld.

Nummer twee AC Milan heeft vier punten meer dan Napoli. De 'Rossoneri' gaan later op de dag nog op bezoek bij Lazio (aftrap 20.45 uur).

Javairô Dilrosun (links) viert zijn eerste competitietreffer voor Girondins de Bordeaux. Javairô Dilrosun (links) viert zijn eerste competitietreffer voor Girondins de Bordeaux. Foto: AFP

Primeur Dilrosun bij spektakelstuk in Nantes

In de Ligue 1 zorgde Dilrosun in de achttiende minuut voor de 0-2 van laagvlieger Bordeaux in Nantes. De Nederlander vond het doel vanaf de rand van het zestienmetergebied en maakte zijn eerste competitietreffer voor de Franse ploeg. Mamadou Niang had de score in de zesde minuut geopend.

Ruim twintig minuten voor tijd leverde Dilrosun ook de assist op de 2-3 van Enock Kwateng, nadat Nantes vroeg in de tweede helft nog op gelijke hoogte was gekomen via Kalidou Coulibaly en Ricardo Mangas (eigen doelpunt). Vervolgens draaiden Kalidou Coulibaly en Moses Simon de achterstand van Nantes om.

Jimmy Briand kreeg in de slotfase de uitgelezen mogelijkheid op de 4-4, maar hij miste een penalty. Osman Bukari zorgde even later voor de beslissing namens middenmoter Nantes.

