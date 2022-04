Liverpool heeft zondag in een verhitte derby tegen Everton drie belangrijke punten gepakt in de titelstrijd in Engeland (2-0). Chelsea won na een chaotische slotfase nipt van West Ham United (1-0), terwijl Wout Weghorst Burnley met een assist aan een zege hielp.

Liverpool had in de 240e Merseyside-derby tegen Everton liefst 83 procent van het balbezit, maar de ploeg van basisspeler Virgil van Dijk had lange tijd moeite om tot kansen te komen tegen de compact spelende en hard werkende stadgenoot.

Everton schreeuwde vlak na rust om een penalty toen Anthony Gorden een duwtje kreeg van Liverpool-verdediger Joël Matip, maar scheidsrechter Stuart Attwell vond het geen overtreding. Nog geen tien minuten later scoorde Liverpool met de eerste poging tussen de palen. Robertson kopte bij de tweede paal binnen uit een voorzet van Mohamed Salah.

Invaller Divock Origi, die pas zijn zesde competitieduel van het seizoen speelde, maakte vijf minuten voor tijd de beslissende 2-0. De Belg is altijd een plaaggeest voor Everton; het was al zijn zesde treffer in negen Premier League-wedstrijden tegen 'The Toffees'.

Arbiter Atwell had af en toe moeite om de controle te houden op Anfield Road. De arbiter had zeven gele kaarten nodig, onder meer vanwege meerdere opstootjes.

Liverpool komt door de zege weer op één punt van koploper Manchester City, dat zaterdag met 5-1 te sterk was voor Watford. De titelkandidaten moeten beide nog vijf duels spelen. Everton zakte zondag naar de achttiende plek en staat nu twee punten onder de degradatiestreep.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de 1-0 van Liverpool te bekijken.

Chelsea en Jorginho komen goed weg in slotfase

Chelsea leek in de Londense derby tegen West Ham op het negende gelijkspel van het Premier League-seizoen af te stevenen, totdat er in de laatste minuten van het duel op Stamford Bridge van alles gebeurde.

In de 84e minuut kreeg Chelsea een strafschop, omdat Craig Dawson de ingevallen spits Romelu Lukaku vasthield in het zestienmetergebied. De verdediger van West Ham kreeg ook rood voor zijn overtreding.

Jorginho ging achter de bal staan en deed zijn bekende aanloop met een sprongetje, maar zijn inzet was veel te slap. Tot grote opluchting van Jorginho maakte Christian Pulisic drie minuten later alsnog de 1-0. De Amerikaan schoot vanaf een meter of tien raak na een goede, lage voorzet van Marcos Alonso.

Chelsea, waar Hakim Ziyech een kwartier voor tijd inviel, blijft de nummer drie van Engeland. De ploeg van trainer Thomas Tuchel heeft een voorsprong van vijf punten op nummer vier Arsenal. De top vier van de Premier League plaatst zich voor de Champions League.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de slechte penalty van Jorginho te bekijken.

Weghorst helpt Burnley boven degradatiestreep

Burnley won met 1-0 van Wolverhampton Wanderers en staat nu boven de degradatiestreep. De ploeg van interim-trainer Michael Jackson klimt naar de zeventiende plaats, met twee punten voorsprong op Everton. De ploeg uit Liverpool heeft wel één duel minder gespeeld.

Matej Vydra maakte na een uur de enige treffer op Turf Moor. Basisspeler Wout Weghorst gaf vanaf rechts voor en de Tsjech schoot van dichtbij raak.

Jöel Veltman verspeelde met Brighton & Hove Albion een 2-0-voorsprong tegen Southampton. Aanvoerder James Ward-Prowse bezorgde de bezoekers een punt door twee keer te scoren: 2-2.

Uitslagen Premier League op zondag Chelsea-West Ham United: 1-0

Burnley-Wolverhampton Wanderers: 1-0

Brighton & Hove Albion-Southampton: 2-2

Liverpool-Everton 2-0

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League