Luis Sinisterra heeft Feyenoord zondag in de blessuretijd de zege op FC Utrecht bezorgd. Dankzij een doelpunt van de Colombiaan wonnen de Rotterdammers in eigen huis met 2-1 en kenden ze een goede generale repetitie voor de eerste wedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League.

In een wedstrijd waarin Feyenoord weinig kansen creëerde, was het FC Utrecht-speler Mike van der Hoorn die de thuisploeg vlak na rust met een eigen doelpunt op voorsprong zette. Uit een vlijmscherpe counter maakte Sander van de Streek halverwege de tweede helft de 1-1.

Na het uitvallen van Tommy St. Jago, die een zware knieblessure opliep, speelde het al uitgewisselde FC Utrecht in de laatste tien minuten met tien man en dat brak de ploeg van interim-trainer Rick Kruys in de vijfde minuut van de blessuretijd op. Sinisterra schoof de bal in de verre hoek.

Met de zege op Utrecht kende Feyenoord een goede voorbereiding op de heenwedstrijd van donderdag tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers hebben zich voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 bij de laatste vier van een Europees toernooi geschaard. Een smet op de driepunter was de uitvalbeurt van Marcos Senesi, die na de 1-1 met een hamstringblessure naar de kant moest.

Door de zege deed de ploeg van trainer Arne Slot goede zaken in de strijd om de derde plaats. Met nog vier duels te spelen is de voorsprong op nummer vier FC Twente, dat vrijdag met 2-0 won van Sparta Rotterdam, drie punten. De derde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs van de Europa League, terwijl de nummer vier play-offs om Europees voetbal speelt.

Voor FC Utrecht is de nederlaag in De Kuip een nieuwe domper. De Domstedelingen, die als nummer zeven van de Eredivisie zo goed als zeker zijn van de play-offs om Europees voetbal, hebben al zes competitieduels op rij niet gewonnen. De laatste competitiezege dateert van 27 februari (1-2 bij Heerenveen).

Linssen en Dessers komen niet los

Bij afwezigheid van de geblesseerde Jens Toornstra en Guus Til koos Slot in het duel in een zonovergoten Kuip voor zowel Dessers als Linssen in de basis. Die combinatie leverde al na vijftien seconden bijna een doelpunt op: Linssen verzond een afgemeten steekpass op Dessers, die niet goed uitkwam met zijn passen en daardoor niet tot een schot kwam.

Na een aardige openingsfase zakte het spel van Feyenoord verder weg en kwam FC Utrecht beter in de wedstrijd. Door een afgeslagen hoekschop van Feyenoord kon FC Utrecht na 23 minuten uitbreken via Simon Gustafson. De Zweed legde de bal echter achter basisdebutant Pontus Almqvist, waardoor de angel uit de counter was.

Feyenoord kwam tot weinig uitgespeelde kansen in eigen huis, maar was op slag van rust wel dicht bij de openingstreffer. Reiss Nelson kon vlak voor het doel van FC Utrecht-keeper Thijmen Nijhuis vrij uithalen en schoot in het zijnet.

Utrecht maakt eigen goal Van der Hoorn ongedaan

Na rust kwamen de aanvallers van Feyenoord meer los van de verdedigers van FC Utrecht, al werden ze ook in het zadel geholpen door het eigen doelpunt van Van der Hoorn. De verdediger kopte in de 48e minuut als een spits een voorzet van Nelson tegen de touwen: 1-0.

De openingstreffer brak de wedstrijd eindelijk open. Feyenoord en FC Utrecht kregen een reeks grote mogelijkheden, waarbij Orkün Kökçü de grootste had. De aanvallende middenvelder had de hoek voor het uitkiezen, maar stuitte op FC Utrecht-doelman Nijhuis.

Drie minuten na de gemiste kans van Kökçü kwam FC Utrecht langszij. In een vlijmscherpe uitbraak behield invaller Othmane Boussaid het overzicht en stelde hij Van de Streek in staat om te scoren. In de aanloop naar de treffer liep Feyenoord-verdediger Senesi een hamstringblessure op, waardoor hij niet meer verder kon.

Vervolgens brak een hectische slotfase aan, waarin Feyenoord vergeefs verschillende keren een strafschop claimde bij scheidsrechter Bas Nijhuis. Na het uitvallen van St. Jago was het eenrichtingsverkeer richting het Utrechtse doel en kroonde Sinisterra zich met een droog schoot in de verre hoek tot matchwinner.