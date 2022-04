Luis Sinisterra heeft Feyenoord zondag in de blessuretijd de zege op FC Utrecht bezorgd. Dankzij een doelpunt van de Colombiaan wonnen de Rotterdammers in eigen huis met 2-1 en kenden ze een goede generale repetitie voor de eerste wedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League.

In een wedstrijd waarin Feyenoord weinig kansen creëerde, was het FC Utrecht-speler Mike van der Hoorn die de thuisploeg vlak na rust met een eigen doelpunt op voorsprong zette. Uit een vlijmscherpe counter maakte Sander van de Streek halverwege de tweede helft de 1-1.

Na het uitvallen van Tommy St. Jago, die een zware knieblessure opliep, speelde het al uitgewisselde FC Utrecht in de laatste tien minuten met tien man en dat brak de ploeg van interim-trainer Rick Kruys in de vijfde minuut van de blessuretijd op. Sinisterra schoof de bal in de verre hoek.

Met de zege op Utrecht kende Feyenoord een goede voorbereiding op de heenwedstrijd van donderdag tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers hebben zich voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 bij de laatste vier van een Europees toernooi geschaard. Een smet op de driepunter was de uitvalbeurt van Marcos Senesi, die na de 1-1 met een hamstringblessure naar de kant moest.

Door de zege deed Feyenoord goede zaken in de strijd om de derde plaats. Met nog vier duels te spelen is de voorsprong op nummer vier FC Twente, dat vrijdag met 2-0 won van Sparta Rotterdam, drie punten. De derde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs van de Europa League, terwijl de nummer vier play-offs om Europees voetbal speelt.

Voor FC Utrecht is de nederlaag in De Kuip een nieuwe domper. De Domstedelingen, die als nummer zeven van de Eredivisie zo goed als zeker zijn van de play-offs om Europees voetbal, hebben al zes competitieduels op rij niet gewonnen. De laatste competitiezege dateert van 27 februari (1-2 bij Heerenveen).

