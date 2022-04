Ajax Vrouwen heeft zondag geen fout gemaakt in de titelstrijd met FC Twente. De Amsterdamse ploeg won mede door vier goals van Romée Leuchter met ruime cijfers van hekkensluiter Excelsior (2-8) en houdt zicht op de koploper uit Enschede.

De achterstand van nummer twee Ajax op FC Twente blijft drie punten. Beide teams moeten nog vier duels spelen in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. In de laatste speelronde ontvangt Ajax in eigen huis de regerend kampioen, die vrijdag met 3-0 won van sc Heerenveen.

Ajax, dat afgelopen maandag de beker won door PSV te verslaan, profiteerde zondag optimaal van de zwakke defensie van Excelsior, die dit seizoen al 75 tegentreffers heeft moeten incasseren in 21 wedstrijden.

Uitblinker Leuchter opende al in de zesde minuut de score in het Van Donge & De Roo Stadion, waarna Tiny Hoekstra er ruim tien minuten later 0-2 van maakte. Excelsior kwam via Rachel Klein terug tot 1-2, maar ging door de tweede treffer van Leuchter rusten met een 1-3-achterstand.

In de tweede helft liep Ajax uit naar een grote score. De 21-jarige Leuchter scoorde nog twee keer, waardoor ze dit seizoen op 21 competitiedoelpunten in 20 duels staat.

Hoekstra, Chasity Grant en Sherida Spitse maakten de overige Ajax-treffers na rust, terwijl Iris van Bokhoven nog het doel vond voor Excelsior.

Stand in top Pure Energie Eredivisie Vrouwen 1. FC Twente: 20-48 (+56)

2. Ajax: 20-45 (+37)

3. PSV: 20-36 (+6)

4. Feyenoord: 20-35 (+3)

