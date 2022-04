Willem II heeft zondag een zeer belangrijke overwinning op Vitesse geboekt. De Tilburgers speelden met overtuiging, wonnen met 1-0 en deden de laatste plaats in de Eredivisie over aan Sparta Rotterdam. Heracles Almelo deed bij FC Groningen ook belangrijke zaken in de strijd tegen degradatie: 0-1.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al in de vierde minuut en kwam op naam van Jizz Hornkamp. De spits van Willem II kwam in balbezit na een slechte vrije trap van Vitessenaar Eli Dasa en liet keeper Markus Schubert kansloos met een fraaie uithaal.

Gesterkt door de treffer én het fanatieke thuispubliek speelde Willem II vervolgens fel in een wedstrijd die weinig echt grote kansen telde. Vitesse kwam pas in de slotfase dichter bij het Willem II-doel, maar een doelpunt was nooit écht dichtbij.

Een overwinning is een zeldzaamheid voor Willem II dit seizoen. Sinds een 2-1-overwinning op PSV, behaald op 25 september, won de ploeg alleen nog van RKC Waalwijk. De Tilburgers hebben nog vier wedstrijden om degradatie te voorkomen.

In die spannende strijd heeft de ploeg van trainer Kevin Hofland nu evenveel punten als nummer vijftien Fortuna Sittard en nummer zestien PEC Zwolle. Heracles Almelo en RKC zijn ook nog binnen bereik.

Voor Vitesse past de nederlaag in Tilburg in een slechte serie. Sinds de jaarwisseling won de huidige nummer zes van de Eredivisie pas drie keer. Deelname aan de play-offs om Europees voetbal is desondanks (nog) niet in gevaar.

Laursen matchwinner bij Groningen-Heracles

In de Euroborg kroonde Nikolai Laursen zich tot matchwinner bij Groningen-Heracles. De Deen maakte in de 22e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd door via de onderkant van de lat prachtig raak te schieten.

Op slag van rust was Laursen ook dicht bij de 0-2 voor Heracles. Ditmaal schoot de aanvaller een vrije trap hard op de lat. In de tweede helft wisten beide ploegen nauwelijks kansen meer te creëren.

Voor Heracles-coach Frank Wormuth was het een bijzondere overwinning. De Duitser gaat volgend seizoen aan de slag als trainer van FC Groningen.

Met de zege doet Heracles uitstekende zaken in de degradatiestrijd. De Almeloërs hebben met nog vier speelrondes voor de boeg zeven punten voorsprong op nummer zestien PEC Zwolle.

Groningen leed in Almelo de derde nederlaag op rij. De ploeg van coach Danny Buijs is terug te vinden in de middenmoot.

