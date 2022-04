PEC Zwolle zette zaterdagavond een nieuwe stap in de strijd tegen degradatie door concurrent RKC Waalwijk met 0-2 opzij te zetten. De 'Blauwvingers' zijn beter gaan presteren sinds trainer Dick Schreuder in november het roer overnam van Art Langeler.

Met name sinds de jaarwisseling gaat het aanzienlijk beter met PEC, dat bij het ingaan van de winterstop nog troosteloos onderaan stond. In 2022 werden al twintig punten gepakt.

"Deze trainer heeft er veel meer geloof in gebracht. Iedereen gaat mee in zijn speelstijl. Hij is vanaf moment één heel duidelijk geweest. Er is iets moois ontstaan", zei Thomas van den Belt, die in Waalwijk de openingstreffer maakte, tegen ESPN.

De vijftigjarige Schreuder zelf, wiens broer Alfred nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap van Club Brugge naar Ajax, vindt dat de opleving van PEC vooral door de spelers zelf is bewerkstelligd.

"Zij geloven het zelf ook heel erg en laten dat iedere week zien op het veld. Natuurlijk zitten er ook weleens mindere uitslagen bij, maar we hopen dat we in de laatste vier wedstrijden nog genoeg tijd hebben om ons te herstellen."

Slaagt Dick Schreuder erin om PEC Zwolle naar handhaving te leiden? Slaagt Dick Schreuder erin om PEC Zwolle naar handhaving te leiden? Foto: ANP

'Niemand hield nog rekening met ons'

Aanvoerder Bram van Polen, die met een benutte penalty voor de eindstand tegen RKC tekende, is eveneens blij met de stijgende lijn. "We komen van heel ver. We wisten dat we RKC erbij zouden trekken en zelf in de race zouden blijven als we ze vandaag zouden pakken", vertelde hij.

"Ik denk dat niemand in de winterstop nog rekening had gehouden met ons. Nu weer wel. We spelen hartstikke aanvallend. We staan verdedigend continu een-op-een. Met name na de winterstop doen we dat heel goed."

PEC gaat zaterdag op bezoek bij koploper Ajax en ontvangt in de laatste speelronde nummer twee PSV. Tussendoor spelen de Zwollenaren tegen FC Utrecht (thuis) en concurrent Sparta Rotterdam (uit).

