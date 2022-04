De opluchting en blijdschap bij Bayern München zijn groot nu de club zich voor de tiende keer op rij kampioen van Duitsland mag noemen. 'Der Rekordmeister' redde met de landstitel het seizoen, want verder werden geen prijzen gepakt.

"We wilden vandaag héél graag. Er zat de afgelopen dagen een beetje frustratie in de ploeg. Daar zijn we vandaag vanaf. Nu is alles weer prachtig", zei Thomas Müller, die zijn elfde landstitel vierde, na de 3-1-zege op Borussia Dortmund.

"Bij Bayern móét je altijd kampioen worden. We hebben alle druk doorstaan. Je moet het altijd maar weer even doen. Kampioen van Duitsland worden is het allergrootste. De rest, zoals de Champions League, is de kers op de taart."

Bayern incasseerde dit seizoen een paar flinke tikken. Door een 5-0-nederlaag bij Borussia Mönchengladbach was het avontuur in de DFB-Pokal al in de tweede ronde voorbij en in de Champions League was Villarreal verrassend te sterk in de kwartfinales.

Na het binnenhalen van de titel werd er traditioneel met bier gegooid in München. Foto: Pro Shots

'Iedereen bleef hongerig'

Keeper Manuel Neuer, die er tijdens alle tien opeenvolgende kampioenschappen van Bayern bij was, vindt dat zijn ploeg heeft laten zien sterk te zijn door ondanks de tegenslagen toch weer kampioen te worden.

"Na de uitschakeling tegen Villarreal was het belangrijk dat we het seizoen goed zouden afsluiten. Vandaag wilden we dat voor 75.000 fans doen", zei hij. "Na een goede eerste seizoenshelft hadden we wat dieptepunten, maar iedereen bleef hongerig. Dat maakt het speciaal."

Coach Julian Nagelsmann sprak woorden van gelijke strekking. "De wedstrijd in Gladbach deed pijn, net als de uitschakeling tegen Villarreal. In de eerste seizoenshelft waren we uitzonderlijk goed, daarna ging het wat minder. Maar in de competitie hebben we het voornamelijk goed gedaan."

Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Bundesliga. Bayern speelt nog tegen FSV Mainz 05 (uit), VfB Stuttgart (thuis) en VfL Wolfsburg (uit).

