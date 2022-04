Feyenoord treedt zondag met Cyriel Dessers en Bryan Linssen aan in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Linssen vervangt de geblesseerde aanvoerder Jens Toornstra op het middenveld en krijgt de voorkeur boven Patrik Walemark. Guus Til ontbreekt bij de Rotterdammers vanwege een blessure.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökçü, Linssen, Aursnes; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Opstelling FC Utrecht De Keijzer; Ter Avest, Van der Hoorn, Janssen, Van der Kust; Timber, Maher, Van de Streek, Gustafson; Almqvist, Douvikas.

Normaal gesproken kiest Arne Slot tussen Dessers en Linssen in de punt van de aanval, maar de coach van Feyenoord heeft er nu voor gekozen om Linssen achter de spits te zetten. Linssen begon de afgelopen twee duels nog op de bank. Dessers en Linssen speelden dit seizoen pas één keer samen, op 16 oktober vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen RKC (2-2).

De keuze voor Linssen als schaduwspits is opvallend, omdat Walemark binnen de lijnen kwam toen Toornstra ruim een week geleden uitviel in het uitduel met Slavia Praag in de kwartfinales van de Conference League. De 33-jarige Toornstra heeft een enkelblessure overgehouden aan die wedstrijd, waardoor hij wekenlang uitgeschakeld is. Mogelijk is zijn seizoen al ten einde.

Toornstra was normaal gesproken bankzitter bij Feyenoord, maar kwam in beeld omdat Til op de training een knieblessure had opgelopen. De 24-jarige aanvallende middenvelder, die met vijftien competitiedoelpunten clubtopscorer is bij Feyenoord, is daarvan nog niet hersteld. Hij zit niet bij de wedstrijdselectie.

Slot ziet zodoende de blessurezorgen in zijn selectie toenemen, terwijl komende donderdag in De Kuip de eerste halve finale tegen Olympique Marseille in de Conference League wacht. Naast Toornstra en Til zijn Alireza Jahanbakhsh (knie) en de al langer geblesseerde doelman Justin Bijlow niet van de partij tegen FC Utrecht.

Guus Til en Jens Toornstra zijn door blessures allebei niet van de partij bij Feyenoord. Foto: ANP

Sandler voor het eerst in wedstrijdselectie

Tegenover de vier afwezigen staat het debuut van Philippe Sandler in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De 25-jarige verdediger speelde nog geen minuut sinds hij in februari transfervrij werd overgenomen van Manchester City. Op 22 september vorig jaar kwam hij voor het laatst in actie, als huurling bij Troyes AC uit Frankrijk.

Bij FC Utrecht heeft interim-trainer Rick Kruys flink moeten puzzelen vanwege de afwezigheid van de geblesseerde Henk Veerman, Bart Ramselaar, Mimoun Mahi en Mark van der Maarel. Daardoor maakt Pontus Almqvist zijn basisdebuut. De Zweedse aanvaller wordt sinds vorige maand gehuurd van het Russische FC Rostov.

Feyenoord-FC Utrecht begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Na de zege van concurrent FC Twente op Sparta is nummer drie Feyenoord er veel aan gelegen om te winnen. Beide clubs hebben nu evenveel punten (61).

De nummer drie kwalificeert zich voor de play-offs van de Europa League, terwijl de nummer vier aan het einde van het seizoen play-offs om Europees voetbal speelt. FC Utrecht, dat zevende staat, is zo goed als zeker van die play-offs.