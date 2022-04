Hoewel Ajax zaterdag tegen NEC een nieuwe stap naar de landstitel zette, was het spel van de Eredivisie-koploper opnieuw allesbehalve overtuigend. Aanvoerder Dusan Tadic merkt dat zijn ploeg niet de overtuiging van eerder dit seizoen heeft.

"We spelen niet goed. Ik denk niet dat het met frisheid te maken heeft, maar meer met het mentale. We hebben weinig vertrouwen, maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben", zei Tadic tegen ESPN.

Volgens de ervaren Serviër heeft Ajax een deuk opgelopen door de Champions League-uitschakeling tegen Benfica. "De Champions League was heel belangrijk voor ons. Dat geeft de ploeg een boost, maar nu is er teleurstelling. We móéten nu kampioen worden."

Ajax leek tegen NEC puntenverlies te gaan lijden, maar vlak voor tijd zorgde invaller Brian Brobbey voor het bevrijdende doelpunt: 0-1. In de afgelopen maanden boekten de Amsterdammers meer zwaarbevochten zeges.

Tadic is blij met matchwinner Brobbey. "Hij is een heel goede speler. Hij is sterk, snel en weet hoe hij een doelpunt moet maken. Dat is een extra wapen. Het was een goede goal", aldus de aanvoerder.

Dusan Tadic verzuimt om Ajax vanaf de strafschopstip op voorsprong te schieten in Nijmegen. Dusan Tadic verzuimt om Ajax vanaf de strafschopstip op voorsprong te schieten in Nijmegen. Foto: Pro Shots

Blijft Tadic de penalty's nemen?

Zelf kreeg Tadic in de eerste helft een grote kans om Ajax op voorsprong te zetten, maar de aanvaller zag zijn strafschop gekeerd worden door NEC-keeper Mattijs Branderhorst. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat hij miste vanaf 11 meter.

"Die moet ik gewoon maken, dan wordt het makkelijker voor ons. Dit was niet goed", aldus de 33-jarige Tadic, die niet uitsloot dat de volgende strafschop van Ajax genomen wordt door Sébastien Haller. De spits heeft een goede reputatie als penaltynemer.

"Ik wil altijd verantwoordelijk zijn. Of dat ook kan betekenen dat ik de volgende penalty door een ploeggenoot laat nemen? Het is geen probleem voor mij om het aan iemand anders over te laten."

Ajax' concurrent PSV won later op de avond met 1-2 bij SC Cambuur, wat inhoudt dat de ploeg van trainer Erik ten Hag nog altijd vier punten voorsprong heeft in de strijd om de titel. Er zijn nog vier speelrondes te gaan.

