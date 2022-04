Real Betis heeft zaterdag voor de derde keer in de historie de Spaanse beker gewonnen. De ploeg van trainer Manuel Pellegrini was in de Copa del Rey-finale in eigen stad na 1-1 in 120 minuten sterker dan Valencia vanaf de strafschopstip.

Jasper Cillessen kwam niet in actie. De 61-voudig Oranje-international zat op de bank bij Valencia, omdat Georgiër Giorgi Giorgi Mamardashvili de voorkeur kreeg op doel van trainer Pepe Bordalás.

Betis kwam in Estadio de La Cartuja, dat geen vaste bespeler heeft, na tien minuten op voorsprong. Borja Iglesias klopte Mamardashvili met een harde kopbal, waarna Hugo Duro gelijkmaakte namens Valencia. Duro stiftte de bal na een klein half uur fraai over de uitgekomen doelman Claudio Bravo heen.

Er werd daarna niet meer gescoord en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. In de serie was de Amerikaan Yunus Musah van Valencia de enige die miste en Juan Miranda schoot de vijfde en laatste penalty raak namens Betis. Oud-PSV'er Andrés Guardado kwam in de verlenging als invaller in de ploeg bij Betis.

Yunus Musah was de enige speler die miste in de serie. Yunus Musah was de enige speler die miste in de serie. Foto: Getty Images

Betis is opvolger van Barcelona

De Copa del Rey is de eerste prijs voor Betis sinds 2015, toen de club de titel pakte in de Segunda Division. De beker werd eerder veroverd in 1997 en 2005 en alleen in 1935 werd Betis landskampioen.

Vorig jaar werd de Copa del Rey gewonnen door FC Barcelona, waar trainer Ronald Koeman het toen nog voor het zeggen had. Athletic Bilbao werd met 4-0 verslagen.

Ook in de competitie maakt Betis dit seizoen indruk. De ploeg van Pellegrini, oud-trainer van Manchester City en Real Madrid, staat vijfde in La Liga, met slechts zes punten achterstand op nummer twee FC Barcelona. De Catalanen spelen zondag nog wel een inhaalduel thuis tegen Rayo Vallecano.