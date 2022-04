André Ramalho en Eran Zahavi geloven nog in de titelkansen van PSV, al zijn de Eindhovenaren zaterdag ondanks een overwinning op SC Cambuur niet dichter bij Eredivisie-koploper Ajax gekomen. De Braziliaan en de Israëliër knokten zich met PSV terug van een 1-0-achterstand en wonnen met 1-2.

"Of ik nog geloof in de titel? Voor 100 procent", benadrukte Ramalho tegenover ESPN. "We vertrouwen op onze kwaliteiten."

Ajax won eerder op zaterdag met 0-1 bij NEC, waardoor het gat met nog vier speelronden te gaan vier punten blijft. "Het wordt zeker niet makkelijk", beseft Ramalho, die eerder in zijn carrière zes keer kampioen werd met het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. "Maar zolang de kans er is, blijven we we erin geloven."

Het leek er even op dat het zaterdag tegen Cambuur al voorbij zou zijn met de titelaspiraties van PSV, want de thuisploeg kwam binnen twee minuten op voorsprong door een doelpunt van Patrick Joosten. Ramalho had geen verklaring voor de dramatische start. "We hadden het er met elkaar over in de kleedkamer: scherp beginnen. Je weet dat ze gaan aanvallen. Het was ook een onfortuinlijke situatie, maar zo'n vroege tegengoal mag niet gebeuren."

Eredivisie-speelronde 30 Vrijdag: Twente-Sparta 2-0

Zaterdag: NEC-Ajax 0-1

Zaterdag: AZ-Heerenveen 2-1

Zaterdag: RKC-PEC 0-2

Zaterdag: Cambuur-PSV 1-2

Zondag 12.15 uur: Willem II-Vitesse

Zondag 14.30 uur: Groningen-Heracles

Zondag 14,30 uur: Feyenoord-Utrecht

Zondag 16.45 uur: Fortuna-Go Ahead

Eran Zahavi juicht na de 1-1. Eran Zahavi juicht na de 1-1. Foto: Pro Shots

'Lastig om focus te pakken'

Nog net voor rust kwam PSV op 1-1, via Eran Zahavi. "We knokten ons terug in de wedstrijd en creëerden veel kansen. Dat resulteerde in de gelijkmaker en na rust maakten we het af", vervolgde Ramalho.

Zahavi, de maker van de 1-1, zag zijn doelpunt als keerpunt in de wedstrijd. "Die goal was heel belangrijk. Daarna hebben we het als team afgemaakt", aldus Zahavi.

De ervaren spits benadrukte dat PSV diep moest gaan voor de zege, nadat een week geleden Ajax werd verslagen in de KNVB-bekerfinale. "Het was een intensieve wedstrijd. Na de winst op Ajax was het lastig om de focus weer te pakken en te vechten voor de overwinning. Je moet terugkomen in het ritme. Maar uiteindelijk toonden we karakter. Dat heeft de zege gebracht."