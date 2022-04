Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor de tiende keer de landstitel veroverd in Frankrijk en daarmee evenaart de club recordkampioen AS Saint-Étienne. Een 1-1-gelijkspel tegen RC Lens volstond voor PSG om de trofee vier speelronden voor het einde van het Ligue 1-seizoen binnen te halen.

Met tachtig punten is PSG niet meer te achterhalen door eerste achtervolger Olympique Marseille, dat komende donderdag tegenstander is van Feyenoord in de halve finales van de Conference League.

PSG startte in de kampioenswedstrijd tegen Lens met de sterrenvoorhoede Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, maar het had het lastig met de nummer zeven van de Ligue 1. Lens kreeg in de hele wedstrijd grote kansen. Mbappé was de gevaarlijkste aanvaller bij de thuisclub, maar hij vond het net niet.

Messi maakte na bijna zeventig minuten de enige goal voor PSG. De Argentijn kreeg de bal aangespeeld door Neymar en haalde hard en trefzeker uit. Lens speelde toen al met tien man, want Kevin Danso moest na een uur met zijn tweede gele kaart van het veld af. De titel vieren met een overwinning was PSG niet gegund, want vlak voor het einde maakte Corentin Jean nog gelijk voor Lens.

Meeste landstitels in Frankrijk 1. Paris Saint-Germain - 10

1. AS Saint-Étienne -10

3. Olympique Marseille - 9

4. Nantes FC - 8

4. AS Monaco - 8

6. Olympique Lyon - 7

7. Stade de Reims - 6

7. Girondins de Bordeaux - 6

9. OGC Nice - 4

9. Lille OSC - 4

Blijdschap bij Kylian Mbappé en Neymar Blijdschap bij Kylian Mbappé en Neymar Foto: ANP

Achtste titel voor PSG in tien jaar

De landstitel is de eerste en enige prijs voor PSG dit seizoen. De Parijzenaren verloren begin dit seizoen de strijd om de Franse Supercup van Lille OSC en in de Champions League was Real Madrid te sterk in de achtste finales. In de finale van de Coupe de France staan op 7 mei Nice en Nantes tegenover elkaar.

De titel van PSG is de achtste in de laatste tien seizoen. Alleen in 2017 (AS Monaco) en in 2021 (Lille) werd de club uit de hoofdstad geen kampioen. De andere titels veroverde het in 1970 opgerichte PSG in 1986 en 1994.

AS Saint-Étienne was jarenlang alleen recordkampioen, maar staat nu dus gedeeld eerste met PSG. Marseille, dat in 2010 voor het laatst kampioen werd, staat op negen titels.

Lionel Messi maakte de enige goal voor PSG. Lionel Messi maakte de enige goal voor PSG. Foto: Getty Images

