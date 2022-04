PSV heeft zaterdag met een moeizame overwinning op SC Cambuur de druk op Ajax gehouden in de titelstrijd in de Eredivisie. De kersverse KNVB-bekerwinnaar won met 1-2 in van de ploeg uit Leeuwarden, die het laatste half uur met een tiental speelde.

PSV begon dramatisch tegen Cambuur. dat binnen twee minuten op 1-0 kwam via Patrick Joosten. Op slag van rust maakte Eran Zahavi de 1-1 voor de uitploeg.

In de zestigste minuut moest Cambuur met tien man verder na een tweede gele kaart en dus rood voor Sekou Sylla en vijf minuten later maakte PSV de winnende goal. Mario Götze was trefzeker en behoedde de Eindhovense club zo voor een pijnlijke misstap.

Eerder op de dag won Ajax ternauwernood met 0-1 bij NEC. Brian Brobbey maakte in de 88e minuut de bevrijdende goal voor de Amsterdammers, die nu vier punten voorsprong hebben op PSV.

Er zijn na dit weekend nog vier speelronden te gaan, met onder meer over twee weken Feyenoord-PSV en AZ-Ajax. Volgende week speelt PSV thuis tegen hekkensluiter Willem II en treft Ajax nummer zestien PEC Zwolle.

Eredivisie-speelronde 30 Vrijdag: Twente-Sparta 2-0

Zaterdag: NEC-Ajax 0-1

Zaterdag: AZ-Heerenveen 2-1

Zaterdag: RKC-PEC 0-2

Zaterdag: Cambuur-PSV 1-2

Zondag 12.15 uur: Willem II-Vitesse

Zondag 14.30 uur: Groningen-Heracles

Zondag 14,30 uur: Feyenoord-Utrecht

Zondag 16.45 uur: Fortuna-Go Ahead

Schmidt zet Gakpo en Sangaré op bank

Nadat Schmidt de afgelopen week vaak voor dezelfde namen had gekozen, verraste de Duitse trainer zaterdag toch weer met zijn opstelling tegen Cambuur. Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo zaten op de bank en zij zagen PSV met Bruma en Ritsu Doan in de ploeg slecht beginnen.

Joosten zette SC Cambuur al in de tweede minuut op voorsprong door de bal van dichtbij met zijn hak binnen te werken. Nadat Philipp Max een inzet van Jamie Jacobs nog had gekeerd, kreeg Joosten de bal voor zijn voeten en hij loste het fraai op.

PSV leek vervolgens met een achterstand de rust in te gaan, maar in de 44e minuut maakte Zahavi gelijk. De Israëliër schoot de bal diagonaal binnen en noteerde zijn negende doelpunt van het seizoen.

Götze maakt eerste kopgoal sinds september 2019

Na een kwartier in de tweede helft moest de thuisploeg met een man minder verder na de tweede gele kaart van Sylla. Hij ging ongelukkig op de voet van Doan staan en scheidsrechter Dennis Higler stuurde hem weg.

Kort na de rode kaart voor Sylla nam PSV de leiding. Bij een corner van Mauro Júnior ging Cambuur-keeper Pieter Bos onder de bal door, waardoor Götze de bal bij de tweede paal eenvoudig kon binnenkoppen. Voor de Duitser was het zijn eerste doelpunt met een kopbal sinds september 2019 toen hij met zijn hoofd trefzeker was voor Borussia Dortmund.

In het restant kwam PSV - met Gakpo en Sangaré als invallers - niet meer in de problemen, al bleef de 1-3 uit. In de slotfase kregen onder anderen Mauro Júnior en Doan kansen om het duel te beslissen, maar de marge bleef tot het eind één doelpunt. Voor PSV was het de achtste zege in de laatste negen Eredivisie-wedstrijden, maar het gat met Ajax blijft vier punten.