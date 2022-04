PEC Zwolle heeft zaterdag opnieuw goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder won met 0-2 bij concurrent RKC Waalwijk en staat nu in punten gelijk met nummer vijftien Fortuna Sittard.

Thomas van den Belt zette PEC in de zestiende minuut op een 0-1-voorsprong en aanvoerder Bram van Polen maakte in de vijftigste minuut vanaf de strafschopstip de 0-2. 'De Blauwvingers' zetten hun opmars zo voort, nadat in de vorige speelronde gewonnen werd van AZ.

PEC staat nu op 26 punten uit dertig wedstrijden en daarvan werden er liefst twintig in 2022 gepakt. Slechts vijf Eredivisie-clubs presteerden dit kalenderjaar beter.

Sparta en Willem II staan nu onder PEC, maar de Tilburgers spelen zondag nog thuis tegen Vitesse. RKC staat veertiende, maar is nog allerminst zeker van lijfsbehoud. De voorsprong op Fortuna en PEC bedraagt maar twee punten.

Stand onderin de Eredivisie 14. RKC 30-28 (-17)

15. Fortuna 29-26 (-31)

16. PEC Zwolle 30-26 (-20)

17. Sparta 30-25 (-23)

18. Willem II 29-23 (-29)

De benutte strafschop van Bram van Polen. De benutte strafschop van Bram van Polen. Foto: Pro Shots

Opvallende rol arbiter Kamphuis bij penalty

Bij de openingsgoal van Van den Belt in de zestiende minuut had PEC wel wat geluk. De Zwolse aanvaller Gervane Kastaneer werkte vlak voor die treffer RKC-verdediger Ahmed Touba naar de grond, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis zag geen reden om het doelpunt af te keuren.

Kamphuis speelde ook een opvallende rol bij de 0-2 in de vijftigste minuut. De arbiter wilde Daishawn Redan aanvankelijk een gele kaart geven omdat hij dacht dat de aanvaller met een sierlijke duik een strafschop probeerde te versieren.

Op advies van de videoscheidsrechter ging Kamphuis het moment nog even langs de zijlijn bekijken. Vervolgens floot hij alsnog voor eens strafschop, die Van Polen koelbloedig benutte. PEC kwam daarna niet meer in de problemen en heeft na een rampzalige eerste seizoenshelft serieus kans op handhaving.

Eredivisie-speelronde 30 Vrijdag: Twente-Sparta 2-0

Zaterdag: NEC-Ajax 0-1

Zaterdag: AZ-Heerenveen 2-1

Zaterdag: RKC-PEC 0-2

Zaterdag: Cambuur-PSV 1-2

Zondag 12.15 uur: Willem II-Vitesse

Zondag 14.30 uur: Groningen-Heracles

Zondag 14,30 uur: Feyenoord-Utrecht

Zondag 16.45 uur: Fortuna-Go Ahead