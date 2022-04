AZ heeft zaterdag drie zwaarbevochten punten gepakt in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Alkmaarse club draaide een 0-1-achterstand om in een 2-1-overwinning en houdt daardoor zicht op directe directe plaatsing voor de voorronde van de Conference League.

AZ kwam tegen Heerenveen al in de zevende minuut op achterstand door een goal van Amin Sarr. Op slag van rust viel de gelijkmaker via Jesper Karlsson. Vervolgens leek het 1-1 te blijven, tot invaller Tijjani Reijnders in de 87e minuut de winnende goal maakte voor AZ.

Door de overwinning heeft nummer vijf AZ drie punten achterstand op zowel FC Twente, dat vrijdag met 2-0 won van Sparta Rotterdam, als Feyenoord, dat zondag thuis tegen FC Utrecht speelt. De vierde plek in de Eredivisie is goed voor een plek in de voorronde van de Conference League, terwijl de nummers vijf tot en met acht play-offs spelen om het laatste Europese ticket.

Heerenveen mag nog een klein beetje hopen op een plek in de play-offs, maar de concurrentie staat er - zeker na de nederlaag tegen AZ - beter voor.

Eredivisie-speelronde 30 Vrijdag: Twente-Sparta 2-0

Zaterdag: NEC-Ajax 0-1

Zaterdag: AZ-Heerenveen 2-1

Zaterdag: RKC-PEC 0-2

Zaterdag 21.00 uur: Cambuur-PSV

Zondag 12.15 uur: Willem II-Vitesse

Zondag 14.30 uur: Groningen-Heracles

Zondag 14,30 uur: Feyenoord-Utrecht

Zondag 16.45 uur: Fortuna-Go Ahead

Jesper Karlson tikt de 1-1 binnen. Jesper Karlson tikt de 1-1 binnen. Foto: Pro Shots

Karlson maakt vijftiende goal van seizoen

AZ maakte tegen Heerenveen eens te meer waar dat het terug kan komen van een achterstand, hetgeen de ploeg van Pascal Jansen dit seizoen al veel vaker deed. De Friezen kwamen al in de zevende minuut op voorsprong door een goal van Amin Sarr. De Zweedse aanvaller scoorde op aangeven van Tibor Halilovic.

De thuisploeg zette vervolgens aan om de achterstand goed te maken en werd ook dreigender. Op slag van rust viel de gelijkmaker. Karlsson werkte een uitstekende voorzet van Fredrik Midtsjø achter doelman Erwin Mulder. Het was al de vijftiende treffer dit seizoen van de Zweed.

In de tweede helft bleef AZ aandringen en was ook Heerenveen bij spaarzame uitvallen gevaarlijk. Pas in de slotfase viel de winnende goal van de thuisploeg. Na een vlotte combinatie gaf de naar voren gestuurde verdediger Sam Beukema voor op Reijnders, die feilloos uithaalde.

Het AFAS Stadion juichte, maar het ging daarna nog bijna mis. Heerenveen-invaller Arjen van der Heide schoot in de slotfase op de paal, waardoor het 2-1 bleef.