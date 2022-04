Bayern München is zaterdag voor de tiende keer op rij en voor de 32e keer in totaal kampioen van Duitsland geworden. De ploeg van trainer Julian Nagelsman stelde de titel veilig door thuis met 3-1 van concurrent Borussia Dortmund te winnen.

Serge Gnabry maakte in de Allianz Arena na vijftien minuten de 1-0 en in de 34e minuut verdubbelde voormalig Dortmund-spits Robert Lewandowski de voorsprong.

Door een benutte strafschop van Emre Can in de 52e minuut kwam Dortmund nog wel terug tot 2-1, maar het lukte 'BVB' niet om gelijk te maken. In de 83e minuut zette Jamal Musiala de 3-1-eindstand op het scorebord, waarna het feest losbarstte voor Bayern, al werd de schaal nog niet uitgereikt. De spelers vierden feest met kartonnen schalen en speciale shirt.

Door de zege heeft Bayern met nog drie speelronden te gaan in de Bundesliga een onoverbrugbare voorsprong van twaalf punten op Dortmund, dat in 2012 voor het laatst kampioen werd. De ploeg van trainer Marco Rose heeft op zijn beurt een flinke voorsprong op Bayer Leverkusen en is net als Bayern zeker van een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Borussia Dortmund kon het titelfeest van Bayern München niet uitstellen. Foto: Pro Shots

Bundesliga speelronde 31 Vrijdag: Wolfsburg-Mainz 5-0

Zaterdag: RB Leipzig-Union Berlin 1-2

Zaterdag: Frankfurt-Hoffenheim 2-2

Zaterdag: Freiburg-Gladbach 3-3

Zaterdag: FC Köln-Bielefeld 3-1

Zaterdag: Fürth-Leverkusen 1-4

Zaterdag: Bayern-Dortmund 3-1

Zondag: Bochum-Augsburg

Zondag Hertha-Stuttgart

Müller staat op elf kampioenschappen

Voor Bayern is de titel de tweede prijs van dit seizoen, na de 1-3-overwinning op Dortmund in augustus in de strijd om de Duitse supercup. De finale van de DFB-Pokal gaat tussen SC Freiburg en RB Leipzig en in de kwartfinales van de Champions League werd Bayern uitgeschakeld door Villarreal.

Voor doelman Manuel Neuer is de tiende titel op rij van Bayern ook de tiende titel op rij in zijn carrière. Thomas Müller staat zelfs op elf titels. De 32-jarige middenvelder was er al bij toen Bayern in 2010 onder leiding van Louis van Gaal kampioen werd. De twee daaropvolgende titels waren voor Dortmund, waarna de imposante reeks van Bayern begon.

Het clubrecord van Bayern was eerder drie kampioenschappen op rij: in 1985, 1986 en 1987 én in 1999. 2000 en 2001. Wereldwijd is alleen het Bulgaarse Ludogorets (elf titels op rij) nu bezig aan een langere reeks van landstitels dan Bayern.