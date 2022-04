Erik ten Hag beseft dat Ajax ook tegen NEC niet flitsend speelde, maar hij benadrukt dat het in de laatste fase van de Eredivisie vooral om het resultaat gaat. De trainer van de Amsterdammers, die door een late goal van Brian Brobbey zaterdag met 0-1 wonnen in De Goffert, wijt het mindere spel aan de vele wisselingen.

"In de laatste linie is het elke keer knippen en plakken en voorin missen we diepgang door het wegvallen van Antony", zei Ten Hag zaterdag vlak na de winst op NEC tegen ESPN.

De trainer koos in Nijmagen bij afwezigheid van Noussair Mazraoui (Jurriën Timber speelde rechtsback) en Lisandro Martínez voor Perr Schuurs en Daley Blind centraal in de defensie, maar vlak voor rust viel Schuurs geblesseerd uit. De 21-jarige Liam van Gelderen mocht daardoor debuteren, terwijl Kenneth Taylor op het middenveld voor het eerst in de basis stond.

"Met al die wisselingen hebben we hier gewoon weer gewonnen en daar gaat het uiteindelijk om", aldus Ten Hag. "Ik ben tevreden. En als de goal lang uitblijft, dan is er natuurlijk ook opluchting."

Dusan Tadic miste in de eerste helft een strafschop. Dusan Tadic miste in de eerste helft een strafschop. Foto: Pro Shots

'Het werd niet hectisch'

Ondanks het mindere spel van Ajax had Ten Hag een compliment voor zijn ploeg. "Ze bleven rustig, ook toen het heel lang 0-0 bleef. Het werd niet hectisch en daardoor scoorden we uiteindelijk."

Brobbey maakte in de 88e minuut de bevrijdende goal voor de koploper. De twintigjarige aanvaller was halverwege ingevallen voor Steven Berghuis, die kwakkelde met zijn fysieke gesteldheid. Brobbey speelde daardoor op de voor hem ongebruikelijke positie rechts voorin en Sébastien Haller bleef in de punt van de aanval staan.

"Brobbey is een centrumspits en we hadden doelpunten nodig", verklaarde Ten Hag zijn keuze. "Daarom koos ik niet voor Mohamed Daramy en Mohamed Ihattaren, hoewel dat buitenspelers zijn. Uiteindelijk heeft de keuze voor scorend vermogen zich uitbetaald."

Door de overwinning vergrootte Ajax het gat met nummer twee PSV tot zeven punten, maar de Eindhovenaren spelen zaterdag om 21.00 uur nog uit tegen SC Cambuur.