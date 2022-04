Denzel Dumfries heeft zaterdag in de Serie A met een doelpunt bijgedragen aan een overtuigende overwinning van koploper Internazionale op AS Roma: 3-1. In Frankrijk deed Peter Bosz met Olympique Lyon vertrouwen op door Montpellier met 5-2 opzij te zetten.

Dumfries, die net als zijn ploeggenoot Stefan de Vrij en Rick Karsdorp (AS Roma) de hele wedstrijd meedeed, opende na een half uur de score voor Inter tegen Roma. De als spits geposteerde vleugelverdediger vertrok op randje buitenspel en rondde koeltjes af voor zijn vijfde competitietreffer van het seizoen.

Inter maakte er nog voor rust 2-0 van voor eigen publiek. Marcelo Brozovic kwam vanaf de zijkant van het strafschopgebied naar binnen en schoot onberispelijk raak in de verre hoek. In de 52e minuut maakte Lautaro Martínez aan alle Romeinse hoop een einde door raak te koppen uit een corner.

Het doelpunt van AS Roma kwam er nog wel. Henrikh Mkhitaryan schoot op fraaie wijze raak, maar zijn treffer in de 85e minuut kwam te laat voor de ploeg van voormalig Inter-trainer José Mourinho om een heroïsche comeback te bewerkstelligen.

Door de overwinning neemt Internazionale de koppositie weer over van stadgenoot AC Milan. De ploeg van trainer Simone Inzaghi heeft een punt meer, met nog vijf speelronden te gaan. AS Roma staat vijfde, aan het einde van het seizoen goed voor een Europa League-ticket.

Atalanta boekte eerder op de dag een 1-3-overwinning bij Venezia. Marten de Roon en Hans Hateboer deden de hele wedstrijd mee en Teun Koopmeiners kwam in de 64e minuut het veld in. Atalanta staat nu achtste en moet alle zeilen bijzetten om een Europees ticket voor volgend seizoen binnen te halen.

Bosz richt zich op met Olympique Lyon

In Frankrijk deed Bosz goede zaken met Olympique Lyon door Montpellier met 5-2 te kloppen. De thuisploeg leek de rust in te gaan met een 2-0-voorsprong, maar Montpellier sloeg in de blessuretijd van de eerste helft nog twee keer toe. Elye Wahi maakte de aansluitingstreffer en in extremis benutte Téji Savanier een strafschop.

In de tweede helft wist Lyon zich toch weer op te richten. Houssem Aouar zette de thuisploeg in de 63e minuut weer op voorsprong en Karl Toko Ekambi haalde de overwinning vijf minuten later binnen met de 4-2. Aoar deed in de 92e minuut nog een duit in het zakje door de marge naar drie te vergroten.

Lyon herstelde zich zo van de 2-1-nederlaag tegen Stade Brestois van woensdag. De overwinning op Montpellier is pas de tweede zege van de ploeg van Bosz in de afgelopen zes wedstrijden (alle competities).

Door de overwinning voor eigen publiek houdt Lyon zelfs nog zicht op een Europees ticket. Het verschil met nummer vijf AS Monaco is vier punten, al spelen de Monegasken om 19.00 uur nog tegen AS Saint-Étienne.

Ook koploper Paris Saint-Germain komt zaterdagavond in actie. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino kan in de thuiswedstrijd tegen subtopper RC Lens de landstitel veiligstellen. De Parijzenaars hebben aan een punt genoeg.

