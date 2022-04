Ajax is zaterdag ontsnapt aan puntenverlies op bezoek bij NEC. De Eredivisie-koploper won door een doelpunt in de slotfase van Brian Brobbey met 0-1 in De Goffert, waardoor de landstitel weer een stap dichterbij is.

Ajax heeft nu zeven punten voorsprong op PSV, dat zaterdag om 21.00 uur uit speelt tegen SC Cambuur. Er zijn na dit weekend nog vier Eredivisie-speelronden te gaan.

Een week na de verloren KNVB-bekerfinale tegen PSV en drie dagen nadat het aanstaande vertrek van trainer Erik ten Hag naar Manchester United officieel werd, maakte Ajax een zwakke indruk tegen NEC.

Het had bij rust wel 0-1 kunnen staan, maar de strafschop van Tadic in de 34e minuut werd gekeerd door doelman Matthijs Branderhorst. Na rust creëerde Ajax te weinig, maar in de 88e minuut zorgde invaller Brobbey voor de bevrijdende goal.

Dusan Tadic miste voor de derde keer dit Eredivisie-seizoen een strafschop. Foto: Pro Shots

